Начато строительство завода Teltonikа: будет создано 300 рабочих мест

„Смело могу заявить, что Teltonika - одна из историй успеха в Литве, это одна из самых быстрорастущих групп технологических компаний, которая получила признание как на национальном, так и на международном уровне.

Компания идет в ногу с новейшими технологиями и принимает решения, которые приносят пользу всей Литве. Я не сомневаюсь, что строящийся завод Teltonika будет способствовать быстрому экономическому росту Литвы“, – сказала министр экономики Аушрине Армонайте.

В вильнюсском парке Teltonika High-Tech Hill строят 3-этажный завод площадью 27 100 кв. м, это будет самый большой завод в Литве.

Завершить строительство планируется осенью 2025 г. Инвестиции в проект составят 53 млн. евро.