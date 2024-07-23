2024.07.23 18:24

Начато строительство завода Teltonikа: будет создано 300 рабочих мест

 
ru.DELFI.lt
Prasidėjo „Teltonikos“ plastiko ir mechanikos komponentų gamyklos statybos
Prasidėjo „Teltonikos“ plastiko ir mechanikos komponentų gamyklos statybos
ФОТО: Įmonės nuotr.

В Литве начато строительство завода по производству пластика и механических компонентов Teltonikа – 23 июля на стройплощадке закопали символическую капсулу с посланием будущим поколениям. В проект группа Teltonikа инвестирует около 53 млн. евро и создаст 300 новых рабочих мест.

„Смело могу заявить, что Teltonika - одна из историй успеха в Литве, это одна из самых быстрорастущих групп технологических компаний, которая получила признание как на национальном, так и на международном уровне.

Компания идет в ногу с новейшими технологиями и принимает решения, которые приносят пользу всей Литве. Я не сомневаюсь, что строящийся завод Teltonika будет способствовать быстрому экономическому росту Литвы“, – сказала министр экономики Аушрине Армонайте.

В вильнюсском парке Teltonika High-Tech Hill строят 3-этажный завод площадью 27 100 кв. м, это будет самый большой завод в Литве.

Завершить строительство планируется осенью 2025 г. Инвестиции в проект составят 53 млн. евро.

Новый объект появится в районе Лепкальнис, на ул. Свилос, 6, в Вильнюсе.

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