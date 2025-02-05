На заправках Circle K изменены размеры стаканчиков для напитков

На днях одна клиентка пожаловалась, что на заправках сети Circle K, когда берешь стаканчик размера L, его объем приравнивается категории M. Соответственно, если по привычке нажать в аппарате L, жидкость будет литься через край, поскольку бывший размер L, сейчас уже XL. Женщина призвала вернуть „нормальный“ размер M, поскольку к „ведрам“ сложно привыкнуть.

Представители сети указали, что новый размер они представили в начале января, чтобы предложить клиентам новинки.