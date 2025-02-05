2025.02.05 16:29

На заправках Circle K изменены размеры стаканчиков для напитков

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Kava „Circle K“ degalinėje
Kava „Circle K“ degalinėje
ФОТО: Delfi ir Shutterstock

Решение сети заправок изменить размеры стаканчиков для кофе понравилось не всем клиентам. По оценке некоторых людей, стаканчики слишком большие и неудобные. Сеть заверила, что все делает ради клиентов и что цены на кофе не изменились.

На днях одна клиентка пожаловалась, что на заправках сети Circle K, когда берешь стаканчик размера L, его объем приравнивается категории M. Соответственно, если по привычке нажать в аппарате L, жидкость будет литься через край, поскольку бывший размер L, сейчас уже XL. Женщина призвала вернуть „нормальный“ размер M, поскольку к „ведрам“ сложно привыкнуть.

Представители сети указали, что новый размер они представили в начале января, чтобы предложить клиентам новинки.

„В данном случае, мы заметили потребность в промежуточном варианте размера. Коллеги в Латвии и Эстонии уже раньше осуществили эти перемены, и мы по их примеру решили расширить ассортимент, чтобы облегчить выбор клиентов“, – сказала представитель сети Circle K Инга Галинене.

Если прежде были стаканчики L и XL, ро сейчас появятся три размера.

„Отныне на заправках можно взять кофе в стаканчиках размеров M (300 мл), L (400 мл) или XL (450 мл). Стаканчики отличаются цветом, чтобы клиентам было легче выбирать“, – сказала Галинене.

Иными словами, прежний L (300 мл) сейчас стал M, а прежний XL (400 мл) стал L. Нынешний XL на 50 мл больше прежнего (450 мл).

Цены на кофе останутся прежними.

„Если сравнивать с прежним размером и объемом – цены не изменились“, – сказала она.

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