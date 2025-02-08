На Запад: страны Балтии отключились от БРЭЛЛ, систему испытывают в островном режиме

По его словам, через сутки Литва синхронизирует свои сети с континентальной Европой.

Технически это означает, что мы перешли на изолированный режим работы. Но по сути, система стран Балтии наконец-то в наших руках. Мы ею управляем. Сердце трепещет, когда понимаешь важность этого исторического события“, - сказал министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

„Мы долго ждали этого дня, этого мгновения. Я связывался с министрами Латвии и Эстонии. Радует, что в 9.09 ч. страны Балтии отключились от российских и белорусских систем. Наконец-то цель достигнута.

Новый этап в Литвовской эмнергетике начался в 9 ч., когда операторы систем стран Балтии Litgrid , AST и Elering отключили энергические системы своих стран от российской IPS/UPS или кольца БРЭЛЛ, которое больше не существует.

По словам Масюлиса, линии отключали каждых 15 минут, позже, через полчаса, отключили линию с .

„Все проходит нормально, как предусмотрено. Проблем пока нет. Линии с Калининградом были отключены даже на несколько часов раньше. С Россией был подписал протокол об обновлении линий. Еще до установленного срока мы получили сигнал из России, что они готовы, поэтому отключили в 6 ч. (утра)“, – сказал он.

„БРЭЛЛ больше нет, в юридическом плане договор не действует со вчерашнего дня, а в техническом отключение произошло сегодня в 9.09 ч. Юридически мы не являемся частью БРЭЛЛ, мы работаем изолировано, а через сутки подключимся к европейским сетям. Итак, не будет прежних колец“, – сказал министр.

„Тогда мы подождали эстонцев, которые отключили свою линию в 9.09 ч. Все, как прогнозировали, система работает стабильно, электричества достаточно.

По прогнозам, мы видим, сегодня будет больше солнца, чем обычно в зимние дни.Поэтому надо попросить, чтобы генераторы снизили производство, может быть избыток солнечной энергии“, – сказал глава Litgrid.

Он прибавил, что Литва является центром этого проекта.

„Сегодня у нас начало конца, а завтра будет конец конца и новое начало“, - сказал Масюлис.

Он сказал, что все проходило „по протоколу“ проблем с Россией не было.