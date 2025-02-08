На Запад: страны Балтии отключились от БРЭЛЛ, систему испытывают в островном режиме

Новый этап в Литвовской эмнергетике начался в 9 ч., когда операторы систем стран Балтии Litgrid, AST и Elering отключили энергические системы своих стран от российской IPS/UPS или кольца БРЭЛЛ, которое больше не существует.
„Мы долго ждали этого дня, этого мгновения. Я связывался с министрами Латвии и Эстонии. Радует, что в 9.09 ч. страны Балтии отключились от российских и белорусских систем. Наконец-то цель достигнута.
Технически это означает, что мы перешли на изолированный режим работы. Но по сути, система стран Балтии наконец-то в наших руках. Мы ею управляем. Сердце трепещет, когда понимаешь важность этого исторического события“, - сказал министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
По его словам, через сутки Литва синхронизирует свои сети с континентальной Европой.
„БРЭЛЛ больше нет, в юридическом плане договор не действует со вчерашнего дня, а в техническом отключение произошло сегодня в 9.09 ч. Юридически мы не являемся частью БРЭЛЛ, мы работаем изолировано, а через сутки подключимся к европейским сетям. Итак, не будет прежних колец“, – сказал министр.
Глава компании Litgrid Рокас Масюлис сказал, что никаких несостыковок.
„Все проходит нормально, как предусмотрено. Проблем пока нет. Линии с Калининградом были отключены даже на несколько часов раньше. С Россией был подписал протокол об обновлении линий. Еще до установленного срока мы получили сигнал из России, что они готовы, поэтому отключили в 6 ч. (утра)“, – сказал он.
По словам Масюлиса, линии отключали каждых 15 минут, позже, через полчаса, отключили линию с .
„Тогда мы подождали эстонцев, которые отключили свою линию в 9.09 ч. Все, как прогнозировали, система работает стабильно, электричества достаточно.
По прогнозам, мы видим, сегодня будет больше солнца, чем обычно в зимние дни.Поэтому надо попросить, чтобы генераторы снизили производство, может быть избыток солнечной энергии“, – сказал глава Litgrid.
Он прибавил, что Литва является центром этого проекта.
„Сегодня у нас начало конца, а завтра будет конец конца и новое начало“, - сказал Масюлис.
Он сказал, что все проходило „по протоколу“ проблем с Россией не было.
„Ни у нас, ни у них технических проблем не должно быть. У них есть больше чем надо технических мощностей (в два раза больше), но не работают в полном режиме“, – сказал глава Litgrid об обеспечении электроэнергией Калининграда.
По словам Вайчюнаса, „системных“ проблем и атак не было, отключение от БРЭЛЛ проходило слаженно.
„У нас больше нет связей с Россией (Калининградом) и Беларусью, энергетическая система в наших руках, мы ею управляем“, – сказал министр.