На заброшенном участке в Науйининкай планируется создать общественное пространство для вильнюсцев

По данным Вильнюсского муниципалитета, территория на улице Тунелу находится рядом с недавно спроектированным торговым центром и оживленной улицей Тукстантмяче. В настоящее время он заброшен, небезопасен и редко посещается жителями.

На участке площадью 0,5 га планируется отремонтировать пешеходные дорожки, подрезать и привести в порядок зеленые насаждения, а также демонтировать лестницу, находящуюся в аварийном состоянии и вывезти находившийся там строительный мусор.