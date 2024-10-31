2024.10.31 16:56

На заброшенном участке в Науйининкай планируется создать общественное пространство для вильнюсцев

 
ru.DELFI.lt
Planuojama nauja erdvė Naujininkuose
Planuojama nauja erdvė Naujininkuose
ФОТО: Savivaldybės nuotr.

Планируется обустроить заброшенную территорию в вильнюсском районе Науйининкай и создать общественное пространство, адаптированное к потребностям жителей.

По данным Вильнюсского муниципалитета, территория на улице Тунелу находится рядом с недавно спроектированным торговым центром и оживленной улицей Тукстантмяче. В настоящее время он заброшен, небезопасен и редко посещается жителями.

На участке площадью 0,5 га планируется отремонтировать пешеходные дорожки, подрезать и привести в порядок зеленые насаждения, а также демонтировать лестницу, находящуюся в аварийном состоянии и вывезти находившийся там строительный мусор.

Жителям столицы предлагается принять участие в развитии этой территории еще на ранней стадии проектирования. Позже, по сообщению муниципалитета, будет подготовлен проект и ведется подготовка к получению документов, разрешающих строительство. После получения разрешения на строительство будет проведена подготовка к реальным работам.

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