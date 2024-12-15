На Вильнюсском вокзале работает робот: что он здесь делает?

В настоящее время в мире быстрыми темпами развивается роботизация труда и автоматизация операций с помощью роботов. Взяв на себя монотонные процессы, роботы позволяют более эффективно управлять ресурсами компании, обеспечивая более эффективное использование времени сотрудников.

У робота Вильнюсского вокзала есть еще одна, несколько более забавная функция – когда он не работает, он может проигрывать выбранную музыку. Пока робот отдыхает на зарядной станции, посетители станции могут отсканировать находящийся на нем QR-код и выбрать песню, которую будет воспроизводить этот умный помощник. Так что он позаботится не только о чистоте станции, но и о музыкальном оформлении.