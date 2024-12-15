2024.12.15 14:11

На Вильнюсском вокзале работает робот: что он здесь делает?

 
ru.DELFI.lt
Робот
Робот
ФОТО: LTG

В соответствии с планом развития европейского железнодорожного транспорта по превращению железнодорожных вокзалов в привлекательные узлы сообщений и на основе лучших практик роботизированной работы LTG Group проводит на Вильнюсском вокзале пилотный проект - в течение семи дней пассажирские залы будет убирать робот „LeoScrub“. Об этом сообщает портал MadeinVilnius.

„Мы убеждены, что роботизация определенных видов деятельности становится не только реальностью каждой компании, но и расширяющейся тенденцией, которая формирует будущую бизнес-среду“, — говорит технологический директор LTG Group Витаутас Битинас.

Цель пилотного проекта — оценить качество и эффективность новой инновационной технологии, а также экономическую целесообразность ее применения в LTG Group. В ходе проекта будет оцениваться качество уборки поверхности пола, работа робота при увеличенном пассажиропотоке на станции или заполнении помещений различным оборудованием или предметами, эксплуатационные и другие показатели.

„Мы рады, что группа LTG выбрала нашего робота, который является одним из самых инновационных в мире, и надеемся, что он сможет стать первым шагом на пути процессов уборки на железнодорожных объектах“, — говорит Людас Раманаускис, директор ЗАО“Clean Elite“ .

В настоящее время в мире быстрыми темпами развивается роботизация труда и автоматизация операций с помощью роботов. Взяв на себя монотонные процессы, роботы позволяют более эффективно управлять ресурсами компании, обеспечивая более эффективное использование времени сотрудников.

У робота Вильнюсского вокзала есть еще одна, несколько более забавная функция – когда он не работает, он может проигрывать выбранную музыку. Пока робот отдыхает на зарядной станции, посетители станции могут отсканировать находящийся на нем QR-код и выбрать песню, которую будет воспроизводить этот умный помощник. Так что он позаботится не только о чистоте станции, но и о музыкальном оформлении.

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