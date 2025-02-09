2025.02.09 07:59

На видео – обрезают ненужные провода: пояснили, как проходит процесс

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Vaizdo įrašų internete ekrano kopijos: rodoma, kaip atjungiamos elektros linijos Latvijoje ir galimai Lietuvoje
Vaizdo įrašų internete ekrano kopijos: rodoma, kaip atjungiamos elektros linijos Latvijoje ir galimai Lietuvoje
ФОТО: DELFI koliažas

Страны Балтии отключились от управляемой Россией электросети. В интернете появились кадры с обрезаемыми кабелями и проводами в Латвии и якобы в Литве. Delfi напоминает, что электрические провода, соединявшие местные сети с Беларусью и Калининградом, на самом деле будут обрезаны, но это никак не скажется на поставках электричества в системах Литвы, Латвии и Эстонии.

Сейчас страны Балтии испытывают систему в изолированном порядке, подачи мощностей регулируются за счет собственных ресурсов и соединений со Швецией, Финляндией. Мало того, надо помнить, что электричество у Беларуси и России не покупали уже пару лет.

Глава крупнейшего в Литве производителя электроэнергии Ignitis grupė Дарюс Майкштенас в социальной сети Linkedin писал: „Латвийцы обрезают провода на линии с Россией“. И поделился фотографией работников латвийской AST:

„Ignitis grupės“ vadovo D. Maikštėno įraše matyti elektros linijų išmontavimas

В интернете компания AST сообщает, что демонтирует 330 кВт линию с Россией.

Министр климата и энергетики Латвии Каспар Мелнис в социальной сети X в субботу в 9.07 ч. писал: „продолжаем процедуры отключения от сети. Важный момент для энергобезопасности Латвии – Латвия отсоединилась от кольца БРЭЛЛ“. На видео также видны работники AST.

Latvijos operatorės AST darbuotojai žiemą vykdo elektros sistemos infrastruktūros darbus. Kaip teigiama, atjungia linijas su Rusija

Он поделился и снимком в Linkedin. На фото министр стоит в шлеме работника AST и говорит: „Историческое отключение Латвии от БРЭЛЛ завершилось обрезкой линий на границе“.

Сообщалось, что 8 февраля, в 9.09 ч. страны Балтии отключились от БРЭЛЛ и перешли на изолированный режим работы.

Однако некоторые снимки вызывают вопросы. Некий Игорь Сушко в социальной сети X в четверг сообщил, что Литва обрезает провода.

„Литва распространила запись об обрезке линий с Россией в прямом смысле этого слова. Оккупированный Россией Калининградский эксклав оставлен на произвол судьбы. Еще есть газовое соединение Россия-Калининград через Литву. Надеемся, оно будет следующим“, – писал этот пользователь.

Видео, которым поделился пользователь, явно сделано не зимой,кроме того, на одежде рабочего нет опознавательных знаков Litgrid.

Kadras iš įrašo, priskiriamo „Litgrid“ būtent atsijungimo nuo BRELL išvakarėms

Litgrid сказала Delfi, что в Литве уже демонтировано немало линий с Беларусью и Россией, а после субботнего отключения работы по демонтажу продолжатся в понедельник.

Представитель Litgrid Донатас Метелёнис сказал, что соединения с Россией и Беларусью окончательно демонтируют до конца февраля.

Компания подчеркивает, что демонтаж линий никак не скажется на поставках электроэнергии в Литве и других странах Балтии.

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