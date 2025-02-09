На видео – обрезают ненужные провода: пояснили, как проходит процесс

Сейчас страны Балтии испытывают систему в изолированном порядке, подачи мощностей регулируются за счет собственных ресурсов и соединений со Швецией, Финляндией. Мало того, надо помнить, что электричество у Беларуси и России не покупали уже пару лет.
Глава крупнейшего в Литве производителя электроэнергии Ignitis grupė Дарюс Майкштенас в социальной сети Linkedin писал: „Латвийцы обрезают провода на линии с Россией“. И поделился фотографией работников латвийской AST:
В интернете компания AST сообщает, что демонтирует 330 кВт линию с Россией.
Он поделился и снимком в Linkedin. На фото министр стоит в шлеме работника AST и говорит: „Историческое отключение Латвии от БРЭЛЛ завершилось обрезкой линий на границе“.
Сообщалось, что 8 февраля, в 9.09 ч. страны Балтии отключились от БРЭЛЛ и перешли на изолированный режим работы.
Однако некоторые снимки вызывают вопросы. Некий Игорь Сушко в социальной сети X в четверг сообщил, что Литва обрезает провода.
„Литва распространила запись об обрезке линий с Россией в прямом смысле этого слова. Оккупированный Россией Калининградский эксклав оставлен на произвол судьбы. Еще есть газовое соединение Россия-Калининград через Литву. Надеемся, оно будет следующим“, – писал этот пользователь.
Видео, которым поделился пользователь, явно сделано не зимой,кроме того, на одежде рабочего нет опознавательных знаков Litgrid.
Litgrid сказала Delfi, что в Литве уже демонтировано немало линий с Беларусью и Россией, а после субботнего отключения работы по демонтажу продолжатся в понедельник.
Представитель Litgrid Донатас Метелёнис сказал, что соединения с Россией и Беларусью окончательно демонтируют до конца февраля.
Компания подчеркивает, что демонтаж линий никак не скажется на поставках электроэнергии в Литве и других странах Балтии.