На видео – обрезают ненужные провода: пояснили, как проходит процесс

Страны Балтии отключились от управляемой Россией электросети. В интернете появились кадры с обрезаемыми кабелями и проводами в Латвии и якобы в Литве. Delfi напоминает, что электрические провода, соединявшие местные сети с Беларусью и Калининградом, на самом деле будут обрезаны, но это никак не скажется на поставках электричества в системах Литвы, Латвии и Эстонии.