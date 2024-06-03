2024.06.03 10:56

На улицах Вильнюса появились красные электрические велосипеды

 
ru.DELFI.lt
„Ride“ paslauga Vilniuje
„Ride“ paslauga Vilniuje
ФОТО: Įmonės nuotr.

С начала лета на улицах Вильнюса появились красные велосипеды. Их можно взять напрокат так же, как и электросамокаты - считал QR и поехал. На рынок пришел новый игрок – компания Ride, пишет портал Made in Vilnius.

Сообщается, что Ride – это поставщик услуги нового поколения. Взять напрокат электрический велосипед так же просто, как и электросамокат. Достаточно скачать приложение, найти ближайший велосипед, сосканировать QR-код и ехать.

За велосипед человек платит, только за время поездки. Оставлять велосипеды необходимо в конкретных местах.

„Наконец-то в Вильнюс пришел Ride. Это удобная поездка за доступную цену“, – сообщается в социальных сетях.

Электрические велосипеды появились на улицах столицы 1 июня.

В первый день все желающие могли пользоваться услугой бесплатно. Обычная плата за поездку - 20 цт/мин. Велосипеды берут и резервируют бесплатно.

Ride – это латвийский бренд. Вильнюс для него - первый зарубежный рынок.

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