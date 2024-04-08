На табло заправок появились изменения – ожидается дальнейшее подорожание

С началом весны цены на бензин и дизельное топливо почти сравнялись, однако обычно до уровня бензина дешевело дизельное топливо, а в этом году произошло наоборот - дизельное топливо не подешевело, а бензин подорожал. На некоторых заправках бензин стоит дороже дизельного топлива.
По словам некоторых экспертов, подорожание бензина связано с войной.
"Дизельное топливо начало дешеветь потому что уже завершился отопительный сезон, а с бензином произошло следующее - украинцы взорвали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов, поэтому на рынке стало не хватать бензина", – пояснил основатель портала Pricer.lt Арунас Визицкас.
Правда, экономисты указывают и на иные причины подорожания бензина.
"Поскольку количество техники с дизельным двигателем сокращается, растет число единиц бензинового транспорта, это значит, что из-за роста спроса немного вырастет и цена на бензин", – сказал экономист Альгирдас Барткус.
Дорожает нефть, по логике должно дорожать и дизельное топливо, но его на рынке сейчас много, поскольку закупают дизельное топливо и в Индии.
"Если наша Mažeikių nafta, к примеру, платит своим поставщикам немного больше за сырье – конечно, она склонна повышать цену. Иногда на дизельное топливо поднять цену не получается, поскольку сейчас на рынке в Европе дизеля слишком много", – заметил Барткус.
Дизельное топливо не дорожает и из-за снижения объемов перевозок.
"Большое влияние оказывают проблемы транспортного сектора, ведь когда видишь, что регистрируют меньше грузовиков, прицепов, понимаешь, что снижается реализация дизельного топлива", – сказал экономист Александр Изгородин.
По словам экспертов, бензин мог быть еще дороже.
"Близится сезон отпусков, когда опять-таки растет спрос на горючее, потому что люди чаще путешествуют на автомобилях, летают на самолетах. Будет интересно посмотреть, что будет дальше", – сказал Визицкас.
В Литве продажи горючего в этом году снизились на 3%. Возможно, из-за инфляции люди меньше ездили, сейчас с потеплением ситуация меняется.
"Я думаю, что до июня бензин будет дорожать, потому что рынок готовится к снижению процентной ставки (...). Плюс мы видим серьезное восстановление экономики Китая после стагнации", – сказал Изгородин.
К сожалению, горючее, а особенно бензин, еще должен дорожать. Экономисты говорят, что во всем мире сейчас растут цены не только на нефть, но и почти на все остальное сырье.