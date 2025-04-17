На строительство нового завода в Клайпеде ILTE предоставит кредит в размере 28 млн евро

Планируется, что новый завод площадью 10 тыс. кв. м. объединит предприятия, работающие в данный момент на отдельных производственных базах. После реализации проекта оба предприятия будут работать в одном здании класса энергоэффективности А+, которое будет оснащено современным пищевым и холодильным оборудованием. Компания планирует начать производство в новых помещениях в начале 2028 года.