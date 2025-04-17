2025.04.17 17:13

На строительство нового завода в Клайпеде ILTE предоставит кредит в размере 28 млн евро

 
Elta
ru.DELFI.lt
„Klaipėdos duona“
„Klaipėdos duona“

Национальный банк развития ILTE планирует предоставить кредит в размере 28 млн евро предприятию пищевой промышленности Klaipėdos duona, принадлежащему клайпедскому предприятию Kuren foods.

По данным ILTE, компания планирует построить новый современный завод в Клайпедской свободной экономической зоне (СЭЗ) и увеличить производство, расширив ассортимент продукции и объемы экспорта. Всего компания намерена инвестировать в модернизацию 36 млн евро.

„Современное производство позволит обеспечить высочайшие стандарты качества, безопасности и эффективности. Расширение ассортимента продукции, особенно ориентированное на более здоровую продукцию с высокой добавленной стоимостью, будет способствовать более устойчивому производству за счет снижения затрат на энергию и сырье“, — цитируется в сообщении генеральный директор Kuren Foods Игнас Гуцявичюс.

По его словам, одна лишь модернизация оборудования значительно снизит потребление энергии и позволит получить сертификаты качества BRC и IFS.

Планируется, что новый завод площадью 10 тыс. кв. м. объединит предприятия, работающие в данный момент на отдельных производственных базах. После реализации проекта оба предприятия будут работать в одном здании класса энергоэффективности А+, которое будет оснащено современным пищевым и холодильным оборудованием. Компания планирует начать производство в новых помещениях в начале 2028 года.

В настоящее время в группе компаний Kuren Foods работает около 300 работников.

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