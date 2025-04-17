На строительство нового завода в Клайпеде ILTE предоставит кредит в размере 28 млн евро

По данным ILTE, компания планирует построить новый современный завод в Клайпедской свободной экономической зоне (СЭЗ) и увеличить производство, расширив ассортимент продукции и объемы экспорта. Всего компания намерена инвестировать в модернизацию 36 млн евро.
„Современное производство позволит обеспечить высочайшие стандарты качества, безопасности и эффективности. Расширение ассортимента продукции, особенно ориентированное на более здоровую продукцию с высокой добавленной стоимостью, будет способствовать более устойчивому производству за счет снижения затрат на энергию и сырье“, — цитируется в сообщении генеральный директор Kuren Foods Игнас Гуцявичюс.
По его словам, одна лишь модернизация оборудования значительно снизит потребление энергии и позволит получить сертификаты качества BRC и IFS.
Планируется, что новый завод площадью 10 тыс. кв. м. объединит предприятия, работающие в данный момент на отдельных производственных базах. После реализации проекта оба предприятия будут работать в одном здании класса энергоэффективности А+, которое будет оснащено современным пищевым и холодильным оборудованием. Компания планирует начать производство в новых помещениях в начале 2028 года.
В настоящее время в группе компаний Kuren Foods работает около 300 работников.