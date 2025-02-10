На сотни евро больше: Ignitis сообщил, что ждет клиентов, оплативших некорректные счета

Инга из Вильнюса рассказала, что первым странный счет Ignitis заметил ее муж.

„Он был удивлен, стал считать, сколько кВт/ч было использовано. Не мог поверить, что такое возможно“, – сказала она.

Счет был 536,66 евро, позже выяснилось, что на самом деле должно было быть 268,33 евро.

Однако семья не поняла коммуникацию компании.

„Никакого извинения не было. Вместо того, чтобы сказать, что ошибка, извиниться за некорректные счета“, – сказала Инга.

Большой счет получила и Регина из Клайпеды. Обычно она платила за электричество по 200 евро, а на этот раз счет был 400 евро.