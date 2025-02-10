На сотни евро больше: Ignitis сообщил, что ждет клиентов, оплативших некорректные счета

Инга из Вильнюса рассказала, что первым странный счет Ignitis заметил ее муж.
„Он был удивлен, стал считать, сколько кВт/ч было использовано. Не мог поверить, что такое возможно“, – сказала она.
Счет был 536,66 евро, позже выяснилось, что на самом деле должно было быть 268,33 евро.
Однако семья не поняла коммуникацию компании.
„Никакого извинения не было. Вместо того, чтобы сказать, что ошибка, извиниться за некорректные счета“, – сказала Инга.
Большой счет получила и Регина из Клайпеды. Обычно она платила за электричество по 200 евро, а на этот раз счет был 400 евро.
„Такой счет очень удивил. Я рада, что не успела заплатить, но, думаю, были люди, которые еще не знают, что счета были некорректные“, – предположила она.
О счете, который был в два раза больше, писала и Рита.
„Вместо 30,59 пришел счет 60,15 евро“, – писала она.
Пресс-секретарь Ignitis Лаура Беганскене сказала, что некорректные счета получила 1/5 часть клиентов.
„Приносим клиентам извинения, около 1/5 части клиентов получили некорректные счета, сумма была удвоена. Верную сумму сейчас можно увидеть на сайте mano.ignitis.lt“, – сказала она.
„Мы оперативно заметили ошибку, некорректные счета были аннулированы, сформированы верные счета, их выслали клиентам“, – продолжила она.
По ее словам, клиенты верные счета жители получат до 11 февраля.
Если клиенты оплатили некорректные счета, таких клиентов около 100, то переплату могут вернуть по просьбе клиента или же уплаченные деньги пойдут на оплату электричества за следующий месяц.
„Клиентам, которые получили некорректные счета, ничего делать не надо, до 11 февраля им пришлют правильные счета“, – повторила Беганскене.