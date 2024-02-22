На смену гостинице Kempinski приходит новый бренд

Управлять новой гостиницей будет Apex Alliance Hotel Management – независимая компания по управлению гостиницами. По словам владельца гостиницы Марюса Якулиса Янсона, было решено перейти в новый этап: заключен договор о франчайзинге с сетью Hilton.
Договор с владельцем нынешней гостиницы расторгнут по обоюдной договоренности.
Curio Collection by Hilton – сеть 5-звездочных гостиниц, размещенных в исторических зданиях. В мире нет двух одинаковых гостиниц сети Curio Collection by Hilton (всего из 160).