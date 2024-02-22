На смену гостинице Kempinski приходит новый бренд

С мая 2024 года в историческом здании телеграфа, в сердце столицы Литвы, откроется гостиница сети Hilton - Grand Hotel Vilnius, Curio Collection by Hilton, которая сменит находившуюся здесь гостиницу Grand Hotel Kempinski Vilnius. Это будет первая гостиница бренда Curio Collection by Hilton в странах Балтии.