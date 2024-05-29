2024.05.29 17:31

На рынке электроэнергии – скачок цен: предупреждение потребителям

 
Витаутас Будзинаускаc
ru.DELFI.lt
Elektros kaina
Elektros kaina
ФОТО: Shutterstock
Рынок электроэнергии преподносит литовским пользователям сюрпризы - цены колеблются от 0 до высокого показателя. В четверг вечером цена подскочит до 500 евро за МВт/ч. Часто такие скачки обусловлены ограничениями в сфере инфраструктуры, ростом потребления или изменением генерации возобновляющихся ресурсов.

На бирже Nord Pool Spot 30 мая, в 20–21 ч. по литовскому времени, цена поднимется до 500,05 евро за МВт/ч (50 центов за кВт/ч) (без НДС). Затем цена снизится до 40 центов за кВт/ч. Средняя цена за сутки будет 16,1 центров кВт/ч.

Компания Ignitis 29 мая распространила сообщение, в котором предупредила часть потребителей.

"Обращаем внимание на то, что в последние дни из-за жары и слабого ветра, а также из-за роста потребления электричества, связанного с потребностью в охлаждении, на бирже Nord Pool цена будет выше обычной. В четверг весь день она будет выше обычной, а с 20 до 21 ч. составит 0,6 евро/кВт/ч с НДС", – сказала представитель компании Даля Бражюнайте.

"Рекомендуем клиентам, особенно тем, кто пользуется биржевыми тарифами, отказаться от ненужного потребления электричества в эти часы", – сказала она.

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