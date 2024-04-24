2024.04.24 17:57

На рынке аренды офисов лидирует девелоперская компания Hanner

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

По итогам первого квартала 2024 г., площадь офисов, сданных в аренду в Вильнюсе, составила 19,5 тыс. кв. м, что на 3 проц. больше, чем в предыдущем квартале, об этом свидетельствуют данные компании по оказанию услуг в сфере недвижимости CBRE Baltics.

На начало года лидером по сдаче офисных площадей в аренду на вильнюсском рынке стала девелоперская компания "Hanner" – сданная ею в аренду площадь составляет 6,3 тыс. кв. м или 31 проц. рынка.

По словам председателя правления Hanner Арвидаса Авулиса, такие результаты компании обусловлены правильно выбранной стратегией ценообразования, гибкой адаптацией к потребностям клиента и неограниченным предложением парковочных мест.

По его словам, отмечается большой интерес съемщиков к бизнес-центру Business Stadium Central, который станет центральным зданием квартала Business Stadium, и уже ведутся переговоры по первым договорам аренды.

В портфеле коммерческой недвижимости Hanner насчитывается более 110 тыс. кв. м. сдаваемых в аренду площадей.

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