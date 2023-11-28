На рынках появилась первая корюшка по цене 10 евро за кг

 
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Stintos Shutterstock
Stintos Shutterstock

Литовские рыбаки сообщают, что появилась первая в этом году корюшка. Улов пока небольшой, но рыбу уже можно найти на рынке. По традиции, первая корюшка недешевая - 10 евро за кг, сообщает LNK.

"Сейчас корюшка еще держится на глубине. Станет холоднее, рыба подойдет к берегу. Пока еще вода слишком теплая", – сказал рыбак Паулюс Юркус.

Корюшка – долгожданная рыба. Первая корюшка попалась в сети несколько недель назад, но и сейчас улов еще небольшой - примерно 15 кг в день.

"Первая корюшка всегда бывает крупная, к концу зимы она мельчает", – рассказал Юркус.

Запах корюшки уже чувствуется на Клайпедском рынке. "Уже привлекает этот огуречный запах. Это сезонная рыба, ее не всегда купишь, вот и хочется отведать", – сказал покупатель.

Одна продавщица сказала, что первую корюшку (6 кг) продала еще 7 ноября, рыбу быстро раскупили

Корюшка - недешевая рыба. Килограмм стоит 10 евро, а по праздникам - 12 евро.

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