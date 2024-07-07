2024.07.07 13:53

На ремонт Валакампяйского моста выделено 3 млн. евро

 
ru.DELFI.lt
Valakampių tiltas
Valakampių tiltas
ФОТО: Made in Vilnius

В Вильнюсе в 2025–2026 гг планируется обновить Валакампяйский мост, капитальный ремонт моста обойдется в 3 млн. евро, пишет портал madeinvilnius.lt.

Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что состояние этого моста оценивают как очень плохое.

„Во время капитального ремонта укрепят и отремонтируют несущие конструкции“, – заметил он.

По словам Грубинскаса, работы по обновлению моста между улицами Осткараса Милашюса и Карейвю будут проводить поэтапно, чтобы доставить как можно меньше неудобств жителям.

Конкурс на обновление моста планируют обновить в этом году, а начать работы - в следующем. Ремонт должны завершить в течение 16 месяцев.

Работы будет финансировать Via Lietuva (бывшая Литовская дирекция автомобильных дорог) и Вильнюсский муниципалитет.

Мост был построен в 1972 г. компанией Tilsta (тогда Vilniaus tiltų statybos valdyba).

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