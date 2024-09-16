На реконструкцию трассы Вильнюс–Утена и Нерингской велодорожки будет выделено почти 82 млн евро

„Вносимое в правительство ускорение и интенсификация финансирования ЕС позволит в ближайшем будущем начать реконструкцию всех остальных участков трассы Вильнюс–Утена. Таким образом в итоге будет завершен проект, важный для всего региона, дорога Вильнюс–Утена станет безопасной и современной“, – заявила министр финансов Гинтаре Скайсте.
Как сообщили в ведомстве, 68,8 млн евро будет выделено на реконструкцию участков трассы А14 Вильнюс–Утена. Другая часть средств – 12,8 млн евро пойдет на реконструкцию дороги государственной важности Смильтине–Нида с обустройством велосипедной дорожки.
Работы по реконструкции проводятся за счет средств фондов Евросоюза.
На прошлой неделе правительство одобрило представленный Минфином проект постановления, в котором предлагается в этом году выделить дополнительные средства на проекты транспортной инфраструктуры военной мобильности.
Из заемных средств 42,3 млн евро было выделено Минтрансу на развитие транспортной инфраструктуры двойного назначения (военного и гражданского): на строительство участка Via Baltica от Мариямполе до литовско-польской границы, а также на реконструкцию среднего моста через Нерис и виадуков, расположенных на автомагистрали А1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда.