2024.10.13 14:53

На прилавках уже сейчас полно рождественских товаров: торговцы объясняют причину

 
ru.DELFI.lt
Kalėdinė prekyba
Kalėdinė prekyba
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Еще не наступила и середина октября, а торговцы готовятся к Рождеству – на прилавках множество рождественских товаров. Торговцы говорят, что не просто так начинают рано выставлять рождественский ассортимент и называют причины, сообщает LNK.

На прилавках некоторых магазинов уже появились рождественские товары. Жители относятся к этому по-разному: одни рады, другие удивляются.

„Мне кажется, слишком рано“, – сказал один мужчина.

„Я думаю, рановато. Я начинаю готовится к Рождеству в начале декабря“, – сказала другая женщина.

„Все отлично, мне приятно видеть. Я начинаю думать, что надо купить“, – заметил мужчина.

В магазин Thomas Philipps рождественские товары привезли в сентябре. Торговцы говорят, что они делают, это ради покупателей.

„Когда приходит декабрь, деньги нужны на все: на подарки, продукты, одежду, декорации, денег остается меньше, вот мы и начали продавать раньше“, – сказала представитель магазина Аста Урбялите.

„Есть люди, которые ждут Рождество, они начинают покупать и много, как только мы завозим товары.

А есть скептики, которые удивляются и говорят, что еще рано, хотя и они уже понемногу начинают делать покупки“, – прибавила Урбялите.

Рождественские товары уже появились и в магазине Ikea.

„Первые товары продаем с сентября“, – сказала представитель Ikea Рената Данте.

„Если раньше была ясная точка отсчета, по крайней мере в Литве - сначала День поминовения усопших, а потом рождественские товары, то сейчас все появляется раньше“, – сказала глава Berta&Agency Берта Чайкаускайте.

„Во всем мире Рождество в Ikea начинается с середины октября. Цель – дать людям больше времени на подготовку“, – сказала Данте.

„В прошлом году у нас рождественские товары появились в то же время“, – прибавила представитель Thomas Phillips.

Правда, ранее появление рождественских товаров может вызвать и отторжение.

„Я считаю, что это утомляет, возмущение видно и в публичном пространстве, ну какое Рождество, если только началась осень“, – сказала Чайкаускайте.

Данте заверила, что когда у покупателей больше времени, они уменьшают стресс, у них больше времени на подготовку, равномернее распределены расходы.

Чайкаускайте считает, что больше всего товаров люди все равно покупают перед Рождеством.

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