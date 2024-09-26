На прилавках магазинов уже появились рождественские товары – эксперт оценил, не рановато ли

Второй момент – желание привлечь покупателя: „Если человек придет и купит заранее, то потом не пойдет к конкуренту“.

По словам собеседника, некоторые люди готовятся к праздникам раньше, чем торговцы, а торговцы тоже приспосабливаются к клиентам и растягивают предпраздничный период, чтобы вместить всех желающих.

„Ни очередей, ни столпотворения, ни паники – покупаешь, складываешь и наступает спокойствие. Не бегаешь по магазинам, а спокойно празднуешь“, – заметил он.

Он сказал, что есть люди, которым проще покупать подарки заранее.

„Я знаю людей, которые покупают детям рождественские подарки весной, они сейчас спокойны“, – сказал специалист по маркетингу Линас Шимонис.

„Количество посылок увеличится как минимум на 25–35%“, – сказал исполнительный директор Omniva Каститис Валантинас.

„Сейчас мы планируем рождественскую кампанию. Согласовываем декорации, чтобы создать уютную праздничную атмосферу для клиентов Panorama“, – сказала представитель Panoramа Гедре Вайгинене.

По данным торгового центра Panorama подготовка к праздникам уже началась.

„В ближайшие недели на прилавках появятся декорации и рождественские елки, праздничные лампочки. В начале октября магазин будет полностью готов к ожиданию праздника: покупатели увидят весь ассортимент товаров“, – sako. сказала Данте.

Представитель Ikea в странах Балтии Рената Данте сказала, что понемногу на прилавках появляется рождественская коллекция товаров.

На днях в социальных сетях пользователи стали делиться фотографиями из магазинов. Например, в магазине Ikea появилась праздничная бумага для подарков. Несколько компаний также сказали Delfi, что начали подготовку к зиме.

По ее словам, начало праздничного периода планируется с конца ноября.

Шимонис сказал, что время снова меняется, а с ним меняются и торговые традиции. Сейчас к праздникам начинают готовиться еще до Дня поминовения усопших.

„Раньше было негласное правило, которое существовало долго - рождественские акции, скидки, ярмарки и т.д. начинались после Дня поминовения усопших. Последние несколько лет мы видим, что эту традицию больше не соблюдают“, – заметил собеседник.

По его словам, с октября о Рождестве будем слышать все больше.