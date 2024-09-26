На прилавках магазинов уже появились рождественские товары – эксперт оценил, не рановато ли

„Количество посылок увеличится как минимум на 25–35%“, – сказал исполнительный директор Omniva Каститис Валантинас.
„Я знаю людей, которые покупают детям рождественские подарки весной, они сейчас спокойны“, – сказал специалист по маркетингу Линас Шимонис.
Он сказал, что есть люди, которым проще покупать подарки заранее.
„Ни очередей, ни столпотворения, ни паники – покупаешь, складываешь и наступает спокойствие. Не бегаешь по магазинам, а спокойно празднуешь“, – заметил он.
По словам собеседника, некоторые люди готовятся к праздникам раньше, чем торговцы, а торговцы тоже приспосабливаются к клиентам и растягивают предпраздничный период, чтобы вместить всех желающих.
Второй момент – желание привлечь покупателя: „Если человек придет и купит заранее, то потом не пойдет к конкуренту“.
На днях в социальных сетях пользователи стали делиться фотографиями из магазинов. Например, в магазине Ikea появилась праздничная бумага для подарков. Несколько компаний также сказали Delfi, что начали подготовку к зиме.
Представитель Ikea в странах Балтии Рената Данте сказала, что понемногу на прилавках появляется рождественская коллекция товаров.
„В ближайшие недели на прилавках появятся декорации и рождественские елки, праздничные лампочки. В начале октября магазин будет полностью готов к ожиданию праздника: покупатели увидят весь ассортимент товаров“, – sako. сказала Данте.
По данным торгового центра Panorama подготовка к праздникам уже началась.
„Сейчас мы планируем рождественскую кампанию. Согласовываем декорации, чтобы создать уютную праздничную атмосферу для клиентов Panorama“, – сказала представитель Panoramа Гедре Вайгинене.
По ее словам, начало праздничного периода планируется с конца ноября.
Шимонис сказал, что время снова меняется, а с ним меняются и торговые традиции. Сейчас к праздникам начинают готовиться еще до Дня поминовения усопших.
„Раньше было негласное правило, которое существовало долго - рождественские акции, скидки, ярмарки и т.д. начинались после Дня поминовения усопших. Последние несколько лет мы видим, что эту традицию больше не соблюдают“, – заметил собеседник.
По его словам, с октября о Рождестве будем слышать все больше.
„В октябре увидим – может, еще не так радикально, как перед Рождеством, – но в полном темпе пойдет реклама о рождественских подарках. Наконец, люди, которые покупают серьезные подарки себе или близким, должны заранее подумать и подготовиться“, – сказал Шимонис.
В торговых центрах Akropolis, которыми управляет Akropolis Group, подготовка к Рождеству будет проходить, как и прежде.
„По традиции, начало праздничного периода в Akropolis - это акция Jamam, которая проходит в середине ноября. Тогда покупателей ждут украшенные к праздникам торговые центры“, – сказал представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас.
Что касается праздничного ассортимента, то арендаторы помещений в ТЦ сами решают, когда его выставлять.
„В этом году, как и прежде, во всех ТЦ будут проходить рождественские ярмарки“, – сказал Мертинас.
Представители Ikea сказали, что в магазинах их сети во всем мире рождественский ассортимент появляется с октября, чтобы у людей было больше времени на планирование и встречу праздников.
По данным курьерской компании Omniva, они готовятся к праздникам комплексно - расширяют сеть пакоматов, нанимают работниковplėtrą.
„Количество посылок увеличится как минимум на 25–35%“, – сказал исполнительный директор Omniva Каститис Валантинас.
Курьерская компания DPD Lietuva также готовится к праздникам и делает все, чтобы справиться с увеличившимся потоком посылок.
На вопрос, не утомляет ли людей трехмесячный предрождественский период, Шимонис ответил, что большая часть жителей, наверное, не придает этому особого значения.
„Думаю, не обращают внимания, побубнят, пошутят, что у нас „три месяца Рождество“, но особого возмущения не бывает. Ну, праздник превратили немного „в деньги“. Но, кто не хочет, может не покупать“, – сказал эксперт.