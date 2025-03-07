2025.03.07 15:09

На платформе Pigu.lt продавали вещи с символикой MAGA: сейчас товары изъяты из продажи

 
Юрате Жуолите
ru.DELFI.lt
Pigu.lt parduodamos prekės
Pigu.lt parduodamos prekės
ФОТО: Delfi

Бейсболки с надписью Make America Great Again, а рядом – пазлы с Чернобылем, такие товары на платформе Pigu.lt зафиксировал эксперт в сфере коммуникации Донатас Курас. Компания Pigu.lt обратила внимание на то, что эти товары не запрещены, но все же изъяла их из продажи.

Курас задался вопросом, что это - дешевый трюк для привлечения внимания или неосмотрительность?

„Скорее всего, пошитые в Китае бейсболки Made America Great Again и будут популярны среди сторонников Трампа в Литве, а вот пазлы с Чернобылем вызывают разные ассоциации. Возникает вопрос, что это - сознательная провокация или неосмотрительность. В любом случае, с учетом контекста это не очень“, – сказал Курас.

Donatas Kuras

Представитель Pigu.lt Нериюс Микалаюнас сказал, что на самом деле эта атрибутика недавно появилась, ею торгует компания из Китая: „Поскольку это не запрещено – алгоритмы автоматически ее не блокировали. Но мы, заметив, что товары носят политический характер, решили изъять их из продажи“.

По его словам, эта реклама была сгенерирована автоматически.

В конце прошлого года разразился скандал из-за того, что на Pigu.lt появились ремни с советской атрибутикой. Компания тогда указала, что система ИИ не заблокировала товар. Его также изъяли из продажи, а поставщика заблокировали.

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