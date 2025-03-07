На платформе Pigu.lt продавали вещи с символикой MAGA: сейчас товары изъяты из продажи

Курас задался вопросом, что это - дешевый трюк для привлечения внимания или неосмотрительность?

„Скорее всего, пошитые в Китае бейсболки Made America Great Again и будут популярны среди сторонников Трампа в Литве, а вот пазлы с Чернобылем вызывают разные ассоциации. Возникает вопрос, что это - сознательная провокация или неосмотрительность. В любом случае, с учетом контекста это не очень“, – сказал Курас.

Представитель Pigu.lt Нериюс Микалаюнас сказал, что на самом деле эта атрибутика недавно появилась, ею торгует компания из Китая: „Поскольку это не запрещено – алгоритмы автоматически ее не блокировали. Но мы, заметив, что товары носят политический характер, решили изъять их из продажи“.