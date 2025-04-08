2025.04.08 14:53

На Пасху – дополнительные рейсы поездов в Литве

 
ru.DELFI.lt
LTG Link numatė daugiau reisų
LTG Link numatė daugiau reisų
ФОТО: Bendrovės archyvas

Компания пассажирских железнодорожных перевозок LTG Link увеличит число пассажирских мест в длинные пасхальные выходные на популярном маршруте – Вильнюс-Клайпеда-Вильнюс. Если вы планируете ехать на поезде в пасхальные выходные, рекомендуется покупать билеты заранее.

„В длинные выходные и во время школьных каникул литовцы много путешествуют, поэтому LTG Link уже готовится к Пасхе. На одном из популярных маршрутов – Вильнюс-Клайпеда-Вильнюс – мы предложим на 30% больше мест, кроме того, будут дополнительные рейсы“, –  сказала глава LTG Link Кристина Мейде.

Для удобства пассажиров LTG Link увеличит составы до максимума. Надеются, что люди будут покупать больше билетов и после того, как с 1 апреля 2025 года вступили в силу новые льготы для пассажиров - школьников, пенсионеров и т.д.

LTG Link traukiniai

Если вы планируете поездку на поезде 18–21 апреля, билеты рекомендуется покупать заранее. Это особенно актуально для пассажиров самых популярных маршрутов Вильнюс–Клайпеда, Вильнюс–Рига–Таллинн и Вильнюс–Варшава–Краков.

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