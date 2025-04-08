На Пасху – дополнительные рейсы поездов в Литве

„В длинные выходные и во время школьных каникул литовцы много путешествуют, поэтому LTG Link уже готовится к Пасхе. На одном из популярных маршрутов – Вильнюс-Клайпеда-Вильнюс – мы предложим на 30% больше мест, кроме того, будут дополнительные рейсы“, – сказала глава LTG Link Кристина Мейде.

Для удобства пассажиров LTG Link увеличит составы до максимума. Надеются, что люди будут покупать больше билетов и после того, как с 1 апреля 2025 года вступили в силу новые льготы для пассажиров - школьников, пенсионеров и т.д.