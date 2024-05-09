На один день в Вильнюсе был закрыт магазин Ikea

Эту информацию подтвердила представитель Ikea Рената Данте.
"Сегодня ночью в помещении склада Ikea в Вильнюсе произошел инцидент.
Под утром сработала сигнализация. Пожарные-спасатели ликвидировали пожар, люди во время инцидента не пострадали. Сейчас в помещениях ликвидируют последствия пожара, поэтому магазин IKEA и шведский ресторан в Вильнюсе сегодня не работают", – информировала Данте.
Она заверила, что 10 мая магазин будет работать в обычном режиме.
"Услугу выдачи заказов, полученных по интернету, мы осуществляем и сегодня в обычном порядке. Приносим извинения за неудобства", – сказала Данте.
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