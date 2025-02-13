2025.02.13 17:02

На минувшей неделе в Литве подорожало топливо

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Analizė
Analizė
ФОТО: Shutterstock

На минувшей неделе в Литве зафиксирован рост средних цен на топливо: бензин подорожал на 0,3 проц., дизельное топливо – на 0,1 проц., сообщает Литовское агентство энергетики (ЛАЭ).

Сообщается, что средневзвешенная цена на топливо в странах Евросоюза (ЕС) также выросла: дизельное топливо подорожало на 0,2 проц., бензин – на 0,4 проц.

„По сравнению со средними показателями по странам ЕС, средняя стоимость бензина в нашей стране ниже на 13 проц., дизельного топлива – на 1,7 проц. Бензин в Литве впервые после повышения акцизов с 1 января этого года теперь дешевле, чем в Польше“, – говорится в сообщении агентства.

По данным ЛАЭ, в понедельник на заправках Литвы средняя цена на бензин составила 1,49 евро/л, а средняя цена на дизельное топливо – 1,60 евро/л. В настоящее время бензин в Литве на 1 проц. дороже, чем год назад, а дизель – на 1 проц. дешевле. По данным агентства, средние цены на бензин в Эстонии и Латвии за прошедшую неделю снизились соответственно на 0,2 проц. и 0,5 проц., а в Литве, Польше и Германии они выросли на 0,3–0,7 проц.

Средняя цена на бензин в Польше в настоящее время составляет 1,49 евро/л, что на 0,002 евро/л выше, чем в Литве. В Эстонии и Латвии бензин стоит в среднем 1,64 евро/л и 1,62 евро/л соответственно. Между тем, только в четырех странах ЕС на сегодняшний день бензин в среднем стоит дешевле, чем в Литве.

Среди стран ЕС самые высокие средние цены на бензин в Дании, Нидерландах и Греции (1,84–2,04 евро/л), самые низкие – на Кипре, Мальте и в Болгарии (1,28–1,43 евро/л). По данным ЛАЭ, цены на бензин во всех сравниваемых странах, кроме Литвы, за год снизились на 0,7–2,2 проц. В Литве она увеличилась на 0,7 проц.

Среди стран Балтии самый дешевый бензин по-прежнему в Литве, а дизельное топливо на сегодняшний день дешевле в Эстонии, чем в Литве, – на 0,05 евро/л.

При этом дизельное топливо во всех сравниваемых странах за неделю подорожало в среднем на 0,1–0,7 проц. В Польше средняя цена на дизельное топливо сейчас составляет 1,52 евро/л, в Эстонии и Латвии – 1,55 евро/л и 1,60 евро/л соответственно.

Среди стран ЕС самые высокие средние цены на дизельное топливо в Дании, Финляндии и Ирландии (1,79–1,84 евро/л), а самые низкие – в Чехии, Болгарии и на Мальте (1,21–1,43 евро/л). По данным ЛАЭ, в одиннадцати странах ЕС средние цены на дизельное топливо выше, чем в Литве.

Сообщается, что за последние 12 мес. цены на дизельное топливо снизились на 0,7–5 проц. во всех сравниваемых странах. В январе оптовая цена на бензин в Литве выросла на 0,09 евро/л, на дизельное топливо – на 0,13 евро/л.

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