На минувшей неделе в Литве подорожало топливо

Сообщается, что средневзвешенная цена на топливо в странах Евросоюза (ЕС) также выросла: дизельное топливо подорожало на 0,2 проц., бензин – на 0,4 проц.
„По сравнению со средними показателями по странам ЕС, средняя стоимость бензина в нашей стране ниже на 13 проц., дизельного топлива – на 1,7 проц. Бензин в Литве впервые после повышения акцизов с 1 января этого года теперь дешевле, чем в Польше“, – говорится в сообщении агентства.
По данным ЛАЭ, в понедельник на заправках Литвы средняя цена на бензин составила 1,49 евро/л, а средняя цена на дизельное топливо – 1,60 евро/л. В настоящее время бензин в Литве на 1 проц. дороже, чем год назад, а дизель – на 1 проц. дешевле. По данным агентства, средние цены на бензин в Эстонии и Латвии за прошедшую неделю снизились соответственно на 0,2 проц. и 0,5 проц., а в Литве, Польше и Германии они выросли на 0,3–0,7 проц.
Средняя цена на бензин в Польше в настоящее время составляет 1,49 евро/л, что на 0,002 евро/л выше, чем в Литве. В Эстонии и Латвии бензин стоит в среднем 1,64 евро/л и 1,62 евро/л соответственно. Между тем, только в четырех странах ЕС на сегодняшний день бензин в среднем стоит дешевле, чем в Литве.
Среди стран ЕС самые высокие средние цены на бензин в Дании, Нидерландах и Греции (1,84–2,04 евро/л), самые низкие – на Кипре, Мальте и в Болгарии (1,28–1,43 евро/л). По данным ЛАЭ, цены на бензин во всех сравниваемых странах, кроме Литвы, за год снизились на 0,7–2,2 проц. В Литве она увеличилась на 0,7 проц.
Среди стран Балтии самый дешевый бензин по-прежнему в Литве, а дизельное топливо на сегодняшний день дешевле в Эстонии, чем в Литве, – на 0,05 евро/л.
При этом дизельное топливо во всех сравниваемых странах за неделю подорожало в среднем на 0,1–0,7 проц. В Польше средняя цена на дизельное топливо сейчас составляет 1,52 евро/л, в Эстонии и Латвии – 1,55 евро/л и 1,60 евро/л соответственно.
Среди стран ЕС самые высокие средние цены на дизельное топливо в Дании, Финляндии и Ирландии (1,79–1,84 евро/л), а самые низкие – в Чехии, Болгарии и на Мальте (1,21–1,43 евро/л). По данным ЛАЭ, в одиннадцати странах ЕС средние цены на дизельное топливо выше, чем в Литве.
Сообщается, что за последние 12 мес. цены на дизельное топливо снизились на 0,7–5 проц. во всех сравниваемых странах. В январе оптовая цена на бензин в Литве выросла на 0,09 евро/л, на дизельное топливо – на 0,13 евро/л.