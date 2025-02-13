На минувшей неделе в Литве подорожало топливо

„По сравнению со средними показателями по странам ЕС, средняя стоимость бензина в нашей стране ниже на 13 проц., дизельного топлива – на 1,7 проц. Бензин в Литве впервые после повышения акцизов с 1 января этого года теперь дешевле, чем в Польше“, – говорится в сообщении агентства.

По данным ЛАЭ, в понедельник на заправках Литвы средняя цена на бензин составила 1,49 евро/л, а средняя цена на дизельное топливо – 1,60 евро/л. В настоящее время бензин в Литве на 1 проц. дороже, чем год назад, а дизель – на 1 проц. дешевле. По данным агентства, средние цены на бензин в Эстонии и Латвии за прошедшую неделю снизились соответственно на 0,2 проц. и 0,5 проц., а в Литве, Польше и Германии они выросли на 0,3–0,7 проц.