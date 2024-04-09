На минувшей неделе – самая низкая в этом году оптовая цена на электроэнергию

"Неделя началась с солнечного выходного дня, мы зафиксировали рекордную выработку солнечными электростанциями и низкое потребление. К 14 час. 1 апреля солнечные электростанции выработали целых 678 МВт. Во второй половине дня в распределительной сети было зафиксировано чрезвычайно высокое производство электроэнергии, поэтому из передающей сети в распределительную сеть было передано рекордно низкое количество энергии – всего 233 МВт", – цитируется в пресс-релизе руководитель Отдела по развитию рынка Litgrid Айсте Красаускене.

По данным Litgrid , с 1 по 7 апреля средненедельная оптовая стоимость электроэнергии в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, снизилась на 11 проц. – с 56 до 50 евро за мегаватт-час (МВтч). В Латвии и Эстонии средняя оптовая стоимость электроэнергии была такой же, как в Литве.

"В понедельник средняя стоимость электроэнергии в Литве составила 34 евро/МВтч. В разгар недели, менее ветреная и пасмурная погода привела к росту цен на электроэнергию, причем самая высокая почасовая стоимость в четверг достигла 250 евро/МВтч. В воскресенье ветреная и солнечная погода принесла в Литву отрицательные цены на электроэнергию, и в 15 час. электроэнергия стоила – 10 евро/МВтч, тогда как среднесуточная стоимость составила всего 7,8 евро/МВтч", – добавила А. Красаускене.

В свою очередь, директор по развитию продуктов компании энергетических решений Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас говорит, что снижение цен на электроэнергию в регионе Nord Pool на прошлой неделе произошло из-за 50-процентного роста производства ветровой энергии в странах Северной Европы.