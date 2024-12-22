На месте бывшего стадиона „Жальгирис“ в столице построят еще одно здание

Вильнюсский муниципалитет одобрил этот проект.

„Это будет административное здание. Поскольку с офисами сейчас все не так радужно, мы поставили перед архитекторами задачу построить здание так, чтобы в случае необходимости можно было трансформировать здание в школу“, – сказал летом в интервью Verslo žinios глава Hanner Арвидас Авулис.

На конкурсе было представлено четыре варианта. Архитекторы проектировали здание площадью 8000 м2.

По словам Авулиса, строительство может начаться через два года.

Территорию стадиона „Жальгирис“ в мае 2015 года купила дочерняя компания Hanner Promola больше чем за 41 млн. евро.