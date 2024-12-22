На месте бывшего стадиона „Жальгирис“ в столице построят еще одно здание

Вильнюсский муниципалитет одобрил этот проект.
„Это будет административное здание. Поскольку с офисами сейчас все не так радужно, мы поставили перед архитекторами задачу построить здание так, чтобы в случае необходимости можно было трансформировать здание в школу“, – сказал летом в интервью Verslo žinios глава Hanner Арвидас Авулис.
На конкурсе было представлено четыре варианта. Архитекторы проектировали здание площадью 8000 м2.
По словам Авулиса, строительство может начаться через два года.
Территорию стадиона „Жальгирис“ в мае 2015 года купила дочерняя компания Hanner Promola больше чем за 41 млн. евро.
На территории уже построена 4-звездочная гостиница Courtyard by Marriott, офисные здания Business Stadium West, Business Stadium North Bu и Business Stadium North East и квартал многоквартирных домов Centro rezidencija.
Еще одно здание стоимостью 60 млн. евро (бизнес-центр Business Stadium Central) – компания планирует завершить в 2025 году.