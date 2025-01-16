На историю со стулом министра отреагировал бизнес: в интернете появилась ироничная реклама

Мы с коллегами уже испытали этот стул. Одним он понравился, другим - не очень. Но мы все же вернем его в министерство“, – сказал он.



Напомним, что Подярскис прислал стул журналисту Delfi Янонису после того, как журналист написал статью о том, что министр, едва вступив в должность, выступил со списком пожеланий. Одним из пожеланий была замена стула в кабинете.