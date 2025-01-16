2025.01.16 15:00

На историю со стулом министра отреагировал бизнес: в интернете появилась ироничная реклама

 
Юрате Жолите
ru.DELFI.lt
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ФОТО: Žygimantas Gedvila | Ekrano nuotr., Delfi

В СМИ была рассказана история о том, что министр охраны окружающей среды Повилас Подярскис прислал журналисту Томасу Янонису стул своего предшественника. Этой историей воспользовался бизнес. В электронном магазине появилась реклама стула, похожего на тот, который не понравился министру.

„Я сегодня увидел, что на шутку министра Повиласа Подярскиса, приславшего мне стул, отреагировал и бизнес. Оказывается, об этой истории знает много жителей Литвы. Бизнес отреагировал на нее и предложил стул, похожий на стул министра, со скидкой. Это показало, что наш бизнес гибкий и быстро реагирует на ситуацию. Вероятно, реакция министра повысит продажи стульев“, – шутил Янонис.

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„Многие спрашивают, какой была моя реакция на присланный министром стул. Я принимаю все положительно, считаю это шуткой. Коммуникация министра нетрадиционная и заставляет задуматься, что ждет в будущем. Мы убедились, что министр вместо традиционных способов коммуникации ищет что-то интересное и оригинальное.

Мне пишет много людей, они интересуются, удобный ли был стул министра. Пишут не только знакомые, но и совершенно незнакомые люди. Всем интересно. Ведь не каждый день доводиться посидеть на стуле министра.

Мы с коллегами уже испытали этот стул. Одним он понравился, другим - не очень. Но мы все же вернем его в министерство“, – сказал он.

Напомним, что Подярскис прислал стул журналисту Delfi Янонису после того, как журналист написал статью о том, что министр, едва вступив в должность, выступил со списком пожеланий. Одним из пожеланий была замена стула в кабинете.

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