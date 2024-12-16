На границе с Беларусью формируются очереди грузового транспорта

Литовская таможня получила сообщение от французской таможни о сбоях в работе экспортной системы французской таможни. Из-за этого сбоя Литовская смарт-система обработки таможенных деклараций (iMDAS) может не получить своевременные данные экспортных деклараций, заполненных во Франции, или подтверждение факта вывоза.

Кроме того, Литовская таможня сообщает, что в связи с работами по обслуживанию инфраструктуры, проводимыми в Государственном центре данных, во вторник, 17 декабря, с 15.00 час. до 23.00 час. возможны сбои в работе информационных систем Таможенной службы Литвы.