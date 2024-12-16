2024.12.16 16:17

На границе с Беларусью формируются очереди грузового транспорта

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Очередь на границе
Очередь на границе
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Литовская таможня сообщает, что на литовско-белорусской границе, как и каждый год в предпраздничный и праздничный периоды, образуются очереди грузового транспорта.

Литовская таможня получила сообщение от французской таможни о сбоях в работе экспортной системы французской таможни. Из-за этого сбоя Литовская смарт-система обработки таможенных деклараций (iMDAS) может не получить своевременные данные экспортных деклараций, заполненных во Франции, или подтверждение факта вывоза.

Кроме того, Литовская таможня сообщает, что в связи с работами по обслуживанию инфраструктуры, проводимыми в Государственном центре данных, во вторник, 17 декабря, с 15.00 час. до 23.00 час. возможны сбои в работе информационных систем Таможенной службы Литвы.

Литовская таможня советует отправляющимся в Беларусь следить за информацией об очередях грузового транспорта и рационально выбирать маршруты и время.

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