На главной автомагистрали страны будут сносить мост – водителей предупреждают о переменах

„Это нетипичный и уникальный проект реконструкции моста в Литве. Мы не только построили самый длинный в Литве временный мост, но и проведем реконструкцию, не останавливая движение на магистрали. Это значит, что в то же время, когда машины будут ездить по временному мосту, мы будем сносить старый мост и строить новый, потом демонтируем временный мост. Все это сделаем в кратчайшие возможные сроки – примерно в течение двух лет. Будем работать быстро и интенсивно“, – сказал глава Tilstа Гринавяцкас.