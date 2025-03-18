2025.03.18 12:21

На главной автомагистрали страны будут сносить мост – водителей предупреждают о переменах

 
ru.DELFI.lt
Kaip vyks eismas magistralėje A1 griaunamo Krunos tilto metu?
Kaip vyks eismas magistralėje A1 griaunamo Krunos tilto metu?
ФОТО: Via Lietuva

По заказу государственной компании Via Lietuva компания Tilsta реконструирует мост через реку Круна. Компания сообщает, что в апреле мост будут сносить, однако движение будет проходить по построенному рядом временному мосту.

Как будет проходить реконструкция известного моста около Каунаса, можно увидеть на снятом видеоролике.

Временный двухполосный мост на автомагистрали А1 через реку Круна уже почти готов – осталось заасфальтировать подъезды к нему, с апреля по нему будет ездить транспорт. В тоже время начнут сносить старый мост, находящийся в плохом состоянии.

Модульный мост длиной 128 м - самый длинный в истории Литвы временный мост. Его конструкция – перекрытие – была собрана на берегу, а потом ее „затолкали“ на построенные опоры.

Сборную конструкцию моста американского производства взяли в аренду и привезли в Литву из Польши. Через два года ее вернут хозяину.

По данным Via Lietuva, глава компании Tilsta Эдуардас Гринавяцкас сказал, что такое нестандартное решение не только бережет природу, но и экономит бюджетные деньги. Благодаря временному мосту движение не будет остановлено, поэтому не придется ездить в объезд.

„Это нетипичный и уникальный проект реконструкции моста в Литве. Мы не только построили самый длинный в Литве временный мост, но и проведем реконструкцию, не останавливая движение на магистрали. Это значит, что в то же время, когда машины будут ездить по временному мосту, мы будем сносить старый мост и строить новый, потом демонтируем временный мост. Все это сделаем в кратчайшие возможные сроки – примерно в течение двух лет. Будем работать быстро и интенсивно“, – сказал глава Tilstа Гринавяцкас.

Eduardas Grinaveckas

Мост через Круну находится на участке магистрали с особенно интенсивным движением – здесь проезжает около 34 000 единиц транспорта в сутки. Проекты подготовлены компанией SRP projektas.

Kaip vyks eismas magistralėje A1 griaunamo Krunos tilto metu?

Вместо нынешнего старого моста через Круну будет построен новый мост из стали и железобетона. Длина его перекрытий составит 125 м. Для строительства моста построена самая большая в истории компании стальная конструкция весом в 1500 тонн. Одновременно на объекте будут работать около 60 человек.

Планируется, что мост построят до конца 2026 года.

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