На главной автомагистрали страны будут сносить мост – водителей предупреждают о переменах

Как будет проходить реконструкция известного моста около Каунаса, можно увидеть на снятом видеоролике.
Временный двухполосный мост на автомагистрали А1 через реку Круна уже почти готов – осталось заасфальтировать подъезды к нему, с апреля по нему будет ездить транспорт. В тоже время начнут сносить старый мост, находящийся в плохом состоянии.
Модульный мост длиной 128 м - самый длинный в истории Литвы временный мост. Его конструкция – перекрытие – была собрана на берегу, а потом ее „затолкали“ на построенные опоры.
Сборную конструкцию моста американского производства взяли в аренду и привезли в Литву из Польши. Через два года ее вернут хозяину.
По данным Via Lietuva, глава компании Tilsta Эдуардас Гринавяцкас сказал, что такое нестандартное решение не только бережет природу, но и экономит бюджетные деньги. Благодаря временному мосту движение не будет остановлено, поэтому не придется ездить в объезд.
„Это нетипичный и уникальный проект реконструкции моста в Литве. Мы не только построили самый длинный в Литве временный мост, но и проведем реконструкцию, не останавливая движение на магистрали. Это значит, что в то же время, когда машины будут ездить по временному мосту, мы будем сносить старый мост и строить новый, потом демонтируем временный мост. Все это сделаем в кратчайшие возможные сроки – примерно в течение двух лет. Будем работать быстро и интенсивно“, – сказал глава Tilstа Гринавяцкас.
Мост через Круну находится на участке магистрали с особенно интенсивным движением – здесь проезжает около 34 000 единиц транспорта в сутки. Проекты подготовлены компанией SRP projektas.
Вместо нынешнего старого моста через Круну будет построен новый мост из стали и железобетона. Длина его перекрытий составит 125 м. Для строительства моста построена самая большая в истории компании стальная конструкция весом в 1500 тонн. Одновременно на объекте будут работать около 60 человек.
Планируется, что мост построят до конца 2026 года.