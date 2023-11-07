На газовой бирже GET Baltic за октябрь реализовано больше сделок чем за аналогичный прошлый период

Между тем цены по отдельным сделкам в октябре, как сообщается, колебались от 30 до 80 евро за мегаватт-час. В среднем на рынке дневных операций газ стоил 51,06 евро/МВтч – на 21% дороже, чем в сентябре. Наибольший скачок цены на газ отмечался в Финляндии, где она достигла 55,53 евро/МВтч (на 30%), на литовской торговой площадке BGSI она составила 48,21 евро/МВтч (на 17%), а на совместной латвийско-эстонской торговой площадке – 45,58 евро /МВтч (на 8%).