На электросамокатах Bolt появились шлемы

Шлемы пристегнуты специальными ремешками многоразового использования. Перед тем как поехать, водитель должен надеть шлем, в конце поездки его надо закрепить на электросамокате.

По словам представителя компании Bolt Игнаса Кизелявичюса, так пытаются оценить новшество, которое готовит парламент и реакцию клиентов.

"За последние несколько лет мы раздали несколько тысяч шлемов, но не заметили, чтобы их использование стало популярным среди водителей электросамокатов. Этот пилотный проект позволит оценить, меняются ли тенденции.