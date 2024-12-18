На доске позора работодателей – сотни компаний: некоторые утверждают, что оказались там случайно

„Самое серьезное нарушение, из тех, которые есть на сегодняшний день – нелегальный труд“, – сказано в сообщении.

По данным инспекции, самые распространенные нарушения – законов о труде, законов безопасности и здоровье работников, нелегальный труд, нарушение порядка оплаты труда.

„Некоторые компании могут упоминаться в списке не раз из-за разных нарушений“, – сказали Delfi представители ГИТ.

В конце лета Delfi писал, что в списке было 118 компаний, в конце осени список пополнился до 500, сейчас в нем 715 компаний. Правда, некоторые компании попадают в список повторно, если совершают еще одно нарушение.

Государственная инспекция по труду (ГИТ) официально назвала этот список „информацией о правовых нарушениях работодателей“, этот список предан огласке и пополняется с 1 августа 2024 года.

„Однако из-за сложной процедуры регулирования трудоустройства иностранцев в процессе появилась человеческая „техническая“ ошибка (в разрешении на работу не было изменено название работодателя), такие ошибки в то время расценивали, как нелегальный труд. Надо заметить, что компания трудоустроила много иностранцев, нарушение касается только одного, в Каунасе“, – сказала Красаускене.

По ее словам, компания откликнулась на призыв властей о помощи, трудоустроила гражданина Украины, заключила договор, передала информацию „Содре“, платила зарплату и все налоги.

„Ситуация, из-за которой компания оказалась в этом списке, сложилась в 2022 году, когда началась война в Украине, и компания трудоустроила иностранца, украинца“, – сказала пресс-секретарь компании Rimi Lietuvа Эгле Красаускене.

В списке есть почти все крупные торговые сети. По статье „нелегальный труд“ проходит и Rimi Lietuva.

„Этот инцидент был зафиксирован в конце рабочего дня, перед закрытием магазина. Пока на место приехала директор магазина, которая могла отстранить нарушителя от работы, рабочее время уже закончилось. ГИТ наложил штраф за то, что такой работник не был отстранен от работы“, - объяснила пресс-секретарь компании Гинтаре Китове.

Ситуацию прокомментировала и сеть Iki Lietuva, которая попала в список по статье за присутствие на рабочем месте пьяного или одурманенного наркотиками работника.

По словам Красаускене, в октябре 2024 года ГИТ приняла закон, согласно которому такие технические нарушения не считаются нелегальным трудом.

Она заметила, что компания сама заметила нарушение и исправила его, однако ГИТ потом начала расследование и все же дала штраф за „уже исправленное и формальное нарушение“.

Портал Delfi обращался в несколько транспортных компаний, которые не раз попадали в список. Например, компания Transorloja упоминается целых 7 раз. Ее представители объясняют ситуацию интенсивным расширением и человеческим фактором.

Вышеупомянутые компании встречаются в списке один раз.

По данным Humana LT, ji она признала свою ошибку и заплатила штраф в размере 200 евро.

По данным компании, чтобы такой случай не повторился, были изменены правила трудоустройства.

„К сожалению, из-за ошибки работник был трудоустроен при наличии вида на жительство, связанного с другим работодателем“, – сказано в комментарии.

По данным представителей Humana LT, в ходе расследования выяснилось, что в компании работал украинец, вид на жительство которого был связан с другим работодателем.

„Компания интенсивно росла, что привело не только к новым возможностям, но и появлению недочетов.

Сейчас мы рады сильной и квалифицированной команде, которая ответственно управляет процессами. Мы делаем все возможное, чтобы в будущем такие ошибки не повторялись“, – сказано в ответе.

По данным „Содры“, в октября в компании Transorlojа работали 820 человек.

На запрос не ответили представители малого товарищества Arkira, на счету которой 4 нарушения. Компания занимается сносом зданий.

Эксперт Андрюс Францас считает, что этот список важнее для отношений между бизнесом, чем для потенциальных работников.