На цифровизацию литовского бизнеса – инвестиции в размере 1 млн евро

„Сфера цифровизации для Литвы особенно важна, на это выделяется около 2 проц. ВВП страны. В целях достижения быстрого прогресса и повышения уровня цифровизации бизнеса нашей страны мы открываем возможность компаниям получать финансирование для консультаций и проведения цифровых аудитов в сферах искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и кибербезопасности“, – цитируются слова министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
По данным МЭИ, благодаря этому приглашению 500 тыс. евро будет выделено МСП как в столице, так и в центральном и западном регионах Литвы. Максимально возможная сумма, выделяемая на проект – 6 тыс. евро.
Мера „Цифровые чеки МСП“ реализуется за счет средств инвестиционной программы фондов Евросоюза на 2021-2027 гг., говорится в пресс-релизе.