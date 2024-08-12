На цифровизацию литовского бизнеса – инвестиции в размере 1 млн евро

„Сфера цифровизации для Литвы особенно важна, на это выделяется около 2 проц. ВВП страны. В целях достижения быстрого прогресса и повышения уровня цифровизации бизнеса нашей страны мы открываем возможность компаниям получать финансирование для консультаций и проведения цифровых аудитов в сферах искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и кибербезопасности“, – цитируются слова министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте.