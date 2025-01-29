На аукционе почти за миллион евро проданы помещения Службы пробации Литвы

Как указано в сообщении, средства, вырученные от продажи имущества на аукционе, будут направлены на финансирование проектов по модернизации Имущественного банка.

Административные помещения площадью 730,28 кв. м. расположены на третьем этаже здания по адресу ул. Калварию 129, у них есть два входа: с центральной улицы и со двора. Помещения в хорошем состоянии – оборудованы исправные санузлы, кухня.