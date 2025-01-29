На аукционе почти за миллион евро проданы помещения Службы пробации Литвы

Как указано в сообщении, средства, вырученные от продажи имущества на аукционе, будут направлены на финансирование проектов по модернизации Имущественного банка.
Административные помещения площадью 730,28 кв. м. расположены на третьем этаже здания по адресу ул. Калварию 129, у них есть два входа: с центральной улицы и со двора. Помещения в хорошем состоянии – оборудованы исправные санузлы, кухня.
В этом году Имущественный банк предложит рынку более 30 объектов стоимостью более 250 000 евро. Всего на аукционный прилавок Имущественного банка в 2025 году планируется выставить 462 объекта недвижимости общей стоимостью примерно 30,6 млн евро.