Мясоперерабатывающее предприятие увольняет почти всех работников

Согласно данным Регистра юридических лиц, предприятие действует в селе Палукниса Тракайского района с 1997 г. Владелица предприятия – Геноэфа Захажевская, директор – Виталий Захажевский.

По данным "Содры" на 13 ноября индивидуальное предприятие В. Захажевского насчитывало 20 работников, средняя зарплата которых в сентябре составила 1248,97 евро (около 846 евро "на руки").