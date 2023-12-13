Мужчина удивлен – в Литве продают биологически активные добавки из России

В письме в редакцию Delfi Мартинас писал, что российские БАДы ввозит находящаяся в Паневежисе компания Baltkos.

На сайте компании на самом деле сообщается, что она сотрудничает с поставщиками из разных стран, включая Россию. Есть и список производителей – на русском языке. Мужчина, ответивший по указанному на сайте Baltkos телефону, сказал, что напрямую из России они товары не везут.

По его словам, компания привозит их из Латвии и Эстонии. В ассортименте компании всего 5% российских продуктов.

"До войны российские продукты составляли 30–50% нашего ассортимента", – сказал он.

На вопрос, почему на сайте сказано о сотрудничестве с Россией, он сказал, что сайт не редактировали уже 5 лет.

Он также сказал, что люди не просто покупают российские продукты, но умоляют их продать.

После беседы с журналистом Delfi сайт компании стал недоступным.