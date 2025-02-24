Муниципалитет Вильнюсского района отказался платить Arbora LT за плохо убранные дороги

„Сложные погодные условия на прошлой неделе потребовали от водителей особого внимания. Мы понимаем, что сильный снегопад доставляет неудобства, поэтому приложили большие усилия для оперативной уборки дорог. А за обнаруженные нами нарушения одному из предприятий придется взять на себя ответственность“, – заявил мэр Вильнюсского района Роберт Духневич в сообщении муниципалитета.
Муниципальная администрация отмечает, что предприятие, оказывающее услуги по содержанию дорог, ненадлежащим образом выполняло договоры на выполнение работ по уборке и посыпке дорог в районах Авиженяй, Зуюнай и Судерве.
18-19 февраля сотрудники администрации установили, что работы в некоторых местах не выполнены или выполнены некачественно, а норма песчано-солевой смеси, используемая одним разбрасывателем, в десять раз ниже предусмотренной в договорах.
„По условиям договора, в связи с ненадлежащим выполнением работ муниципальная администрация не выплатит Arbora LT предусмотренное вознаграждение и требует срочно устранить недостатки и обеспечить надлежащее оказание услуг“, – говорится в сообщении муниципалитета.
В случае повторных нарушений администрация Вильнюсского районного муниципалитета имеет право в одностороннем порядке, без обращения в суд, расторгнуть договор закупки и внести предприятие в список ненадежных поставщиков.