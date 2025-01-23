Муниципалитет Вильнюсского района будет финансировать обучение водителей автобусов

По словам мэра Вильнюсского района Роберта Духневича, нехватка водителей - серьезный вызов для многих муниципалитетов, Вильнюсский район - не исключение.
„Водителей общественного транспорта не хватает во всей Литве, поэтому мы, как муниципалитет, должны создавать привлекательные условия работы и гарантировать качественные услуги общественного транспорта, его доступность в районе. Я надеюсь, что это решение горсовета поможет решать вызовы, с которыми мы сталкиваемся“, – сказал мэр.
Согласно проекту, водители пройдут все необходимые курсы. Они получат теоретические и практические навыки, необходимые для работы на автобусах разных типов. Компания оплатит все необходимые курсы и расходы, включая справку о здоровье и экзамены в Regitrа.
Окончившие курсы водители обязаны отработать в муниципальной компании не меньше трех лет со дня заключения трудового договора.
На подготовку водителей в этом году планируется выделить 60 000 евро.