2025.01.23 11:54

Муниципалитет Вильнюсского района будет финансировать обучение водителей автобусов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
vairuotojas
vairuotojas
ФОТО: Shutterstock

Чтобы привлечь работников, муниципалитет Вильнюсского района будет оплачивать обучение водителей автобусов. Такой проект уже одобрен муниципалитетом.

По словам мэра Вильнюсского района Роберта Духневича, нехватка водителей - серьезный вызов для многих муниципалитетов, Вильнюсский район - не исключение.

„Водителей общественного транспорта не хватает во всей Литве, поэтому мы, как муниципалитет, должны создавать привлекательные условия работы и гарантировать качественные услуги общественного транспорта, его доступность в районе. Я надеюсь, что это решение горсовета поможет решать вызовы, с которыми мы сталкиваемся“, – сказал мэр.

Согласно проекту, водители пройдут все необходимые курсы. Они получат теоретические и практические навыки, необходимые для работы на автобусах разных типов. Компания оплатит все необходимые курсы и расходы, включая справку о здоровье и экзамены в Regitrа.

Окончившие курсы водители обязаны отработать в муниципальной компании не меньше трех лет со дня заключения трудового договора.

На подготовку водителей в этом году планируется выделить 60 000 евро.

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