Муниципалитет Вильнюсского района будет финансировать обучение водителей автобусов

По словам мэра Вильнюсского района Роберта Духневича, нехватка водителей - серьезный вызов для многих муниципалитетов, Вильнюсский район - не исключение.

„Водителей общественного транспорта не хватает во всей Литве, поэтому мы, как муниципалитет, должны создавать привлекательные условия работы и гарантировать качественные услуги общественного транспорта, его доступность в районе. Я надеюсь, что это решение горсовета поможет решать вызовы, с которыми мы сталкиваемся“, – сказал мэр.