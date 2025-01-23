Можно ли подготовиться к подорожанию услуг вильнюсского общественного транспорта: сколько будут действительны билеты?

Муниципалитет отмечает, что если планы будут одобрены, новые цены вступят в силу с 1 июля 2025 года. До 30 сентября пассажиры смогут пользоваться купленными ранее билетами.
„С 1 октября 2025 года старые билеты использовать нельзя. Неиспользованные билеты жители смогут вернуть в центрах МП „Услуги сообщения“ или обменять на билеты нового номинала, доплатив разницу. Это можно сделать до 31 декабря 2025 года“, – сказала Delfi глава JUDU („Услуг сообщения“) Лорета Левулите-Сташкявичене.
„Нельзя использовать“ значит, что после 1 октября нынешние билеты нельзя будет активировать, но их можно использовать до 30 сентября.
С 1 января 2026 года билеты старого номинала нельзя будет сдать или обменять на новые.
Предложенные изменения (цены без скидок):
Левулите-Сташкявичене сказала, что жители могут снизить расходы, если будут покупать билеты на более длительный срок.
„Новая ценовая политика ориентирована на поощрение покупки билетов, действующих в течение длительного времени. Больше подорожают одноразовые билеты, а билеты большого срока действия подорожали незначительно, по сравнению с ценами 2014 года (за 10 лет)“, – сказала глава JUDU.
На вопрос, будут ли предложены разные варианты - месячный, трехмесячный 12-месячный билеты, она ответила, что это не планируется.
„С учетом потребностей клиентов планируют ввести новые виды билетов: семейные, групповые, для больших групп и на две поездки (туда и обратно). Эти билеты облегчат условия для семей с детьми, групп и тех, кто планирует поездки на мероприятия.
Билеты других сроков действия вводить не планируется. Самыми популярными остаются билеты на 30 и 365 дней. Продажи билетов на 30 дней составили 32% от суммы всей выручки в 2024 году, а на 365 дней – 21%.
JUDU в понедельник информировала, что в этом году планируется пересмотреть цены на проезд в общественном транспорте. За последние 10 лет были обновлены автобусы и троллейбусы, введена новая система оплаты проезда, появилась возможность бесконтактного расчета, с 2013 года зарплаты работников увеличились в 1,4 раза.
„Несмотря на все эти инвестиции и перемены, цены на билеты не пересматривались“, – сказано в сообщении.
Поэтому сейчас муниципалитет инициировал пересмотр цен.
По предварительным данным, благодаря повышению цен доходы вырастут на 20 млн. евро, эти деньги пойдут на улучшение качества условий.
Согласно базовому предложению, цена одного 30-минутного билета будет повышена с 0,65 до 1,25 евро, а на 60-минутный – с 0,9 до 1,75 евро. Проездной билет на 30 дней подорожает с 29 до 45 евро, проездной на 30 дней (только по будням) – с 26 до 40 евро. Годовой билет подорожает на 170 евро – до 480 евро (425 только в рабочие дни).
Как и до сих пор дети до 7 лет могут пользоваться услугами бесплатно, будут скидки на проезд для учеников начальной школы, инвалидов, школьников, студентов, пенсионеров и военных беженцев. Предлагается ввести одинаковую плату за проезд для учеников начальных классов и пенсионеров старше 80 лет - 10 евро в год.
„Для сравнения, цены в других городах Литвы – Каунасе, Клайпеде, Шяуляй – колеблются от 0,70 до 1,30 евро, месячные билеты стоят 28-104 евро. В других городах Европы одноразовые билеты намного дороже: в Риге 1,50 евро, в Хельсинки – 2,95-4,50 евро, а месячные билеты в европейских городах стоят от 30 до 110 евро“, – указали представители JUDU.
Движение Fridays for Future и профсоюз 1 мая 29 января, в 12 ч., организует акцию протеста на площади Европы против повышение цен на проезд в общественном транспорте.
„Мы убеждены, что устойчивый транспорт должен быть доступен для всех. Повышение цен на общественный транспорт не только социально несправедливое явление, но и противоречит целям Вильнюса как зеленой столицы Европы. Мы призываем представителей городской власти искать альтернативные решения, которые не осложнят положение жителей“, – сказали организаторы.
„Городские власти заявляют, что собранные средства пойдут на улучшение качества автобусов и троллейбусов, однако такие изменения могут побудить людей выбирать личный транспорт, а это противоречит устойчивости“, – сказано в заявлении.
Акция протеста пройдет в то время, когда проект предложат горсовету.