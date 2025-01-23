Можно ли подготовиться к подорожанию услуг вильнюсского общественного транспорта: сколько будут действительны билеты?

С 1 января 2026 года билеты старого номинала нельзя будет сдать или обменять на новые.

„Нельзя использовать“ значит, что после 1 октября нынешние билеты нельзя будет активировать, но их можно использовать до 30 сентября.

„С 1 октября 2025 года старые билеты использовать нельзя. Неиспользованные билеты жители смогут вернуть в центрах МП „Услуги сообщения“ или обменять на билеты нового номинала, доплатив разницу. Это можно сделать до 31 декабря 2025 года“, – сказала Delfi глава JUDU („Услуг сообщения“) Лорета Левулите-Сташкявичене.

Муниципалитет отмечает, что если планы будут одобрены, новые цены вступят в силу с 1 июля 2025 года. До 30 сентября пассажиры смогут пользоваться купленными ранее билетами.

„С учетом потребностей клиентов планируют ввести новые виды билетов: семейные, групповые, для больших групп и на две поездки (туда и обратно). Эти билеты облегчат условия для семей с детьми, групп и тех, кто планирует поездки на мероприятия.

На вопрос, будут ли предложены разные варианты - месячный, трехмесячный 12-месячный билеты, она ответила, что это не планируется.

„Новая ценовая политика ориентирована на поощрение покупки билетов, действующих в течение длительного времени. Больше подорожают одноразовые билеты, а билеты большого срока действия подорожали незначительно, по сравнению с ценами 2014 года (за 10 лет)“, – сказала глава JUDU.

Левулите-Сташкявичене сказала, что жители могут снизить расходы, если будут покупать билеты на более длительный срок.

„Несмотря на все эти инвестиции и перемены, цены на билеты не пересматривались“, – сказано в сообщении.

JUDU в понедельник информировала, что в этом году планируется пересмотреть цены на проезд в общественном транспорте. За последние 10 лет были обновлены автобусы и троллейбусы, введена новая система оплаты проезда, появилась возможность бесконтактного расчета, с 2013 года зарплаты работников увеличились в 1,4 раза.

Билеты других сроков действия вводить не планируется. Самыми популярными остаются билеты на 30 и 365 дней. Продажи билетов на 30 дней составили 32% от суммы всей выручки в 2024 году, а на 365 дней – 21%.

Согласно базовому предложению, цена одного 30-минутного билета будет повышена с 0,65 до 1,25 евро, а на 60-минутный – с 0,9 до 1,75 евро. Проездной билет на 30 дней подорожает с 29 до 45 евро, проездной на 30 дней (только по будням) – с 26 до 40 евро. Годовой билет подорожает на 170 евро – до 480 евро (425 только в рабочие дни).

Как и до сих пор дети до 7 лет могут пользоваться услугами бесплатно, будут скидки на проезд для учеников начальной школы, инвалидов, школьников, студентов, пенсионеров и военных беженцев. Предлагается ввести одинаковую плату за проезд для учеников начальных классов и пенсионеров старше 80 лет - 10 евро в год.