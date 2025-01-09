Мошенники похитили часть подарочных карт торговых центров Akropolis: жителей просят поменять цифровые купоны

Кибермошенники могут попытаться воспользоваться полученными данными и фальсифицировать подарочные купоны, попытаться воспользоваться ими.
Компания уже получила информацию о нескольких таких попытках. Эта информация вместе с записями видеокамер в ТЦ Akropolis была передана в полицию.
Было принято решение блокировать цифровые купоны, поэтому их владельцев просят бесплатно обменять их на бумажные в местах торговли купонами Gera dovana в ТЦ Akropolis.
„Ничего подобного прежде не бывало. Хакеры действуют хитро, но наши системы обнаружили взлом на портале у партнеров. Сейчас мы не только активируем дополнительную защиту купонов, но и тесно сотрудничаем с правоохраной, чтобы найти мошенников. По нашей информации, данные клиентов во время инцидента не пострадали.
Больше всего мы сожалеем по одной причине – людям, которые приобрели цифровые купоны Akropolis столкнутся с некоторыми неудобствами. Работники наших магазинов в Akropolis позаботятся о максимально слаженном процессе обмена цифровых купонов на бумажные.
Подчеркиваем, что клиентам, у которых есть физические купоны, ничего делать не надо“, – сказал гендиректор Gera dovana Эрнестас Василяускас.
Обменять цифровые купоны на физические можно с 9 января во всех магазинах Gera dovana, в ТЦ Akropolis.
„Приносим нашим клиентам искренние извинения за неудобства, доставленные из-за мошенничества. Купоны Akropolis действуют 6 месяцев с момента, поэтому и заблокированные цифровые купоны можно поменять на физические до окончания срока действия купонов“, – сказал представитель Akropolis Доминикас Мертинас.