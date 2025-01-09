Мошенники похитили часть подарочных карт торговых центров Akropolis: жителей просят поменять цифровые купоны

Компания уже получила информацию о нескольких таких попытках. Эта информация вместе с записями видеокамер в ТЦ Akropolis была передана в полицию.

Было принято решение блокировать цифровые купоны, поэтому их владельцев просят бесплатно обменять их на бумажные в местах торговли купонами Gera dovana в ТЦ Akropolis.

„Ничего подобного прежде не бывало. Хакеры действуют хитро, но наши системы обнаружили взлом на портале у партнеров. Сейчас мы не только активируем дополнительную защиту купонов, но и тесно сотрудничаем с правоохраной, чтобы найти мошенников. По нашей информации, данные клиентов во время инцидента не пострадали.