2025.01.09 14:12

Мошенники похитили часть подарочных карт торговых центров Akropolis: жителей просят поменять цифровые купоны

 
ru.DELFI.lt
„Akropolio“ skaitmeninė dovanų kortelė
„Akropolio“ skaitmeninė dovanų kortelė
ФОТО: Įmonės nuotr.

Компания Gera dovana выяснила, что был взломан сайт ее партнеров и скопирована часть информации с проданных подарочных купонов, действующих в торговых центрах Akropolis. Компания Gera dovana обратилась в правоохранительные органы. Было начато расследование.

Кибермошенники могут попытаться воспользоваться полученными данными и фальсифицировать подарочные купоны, попытаться воспользоваться ими.

Компания уже получила информацию о нескольких таких попытках. Эта информация вместе с записями видеокамер в ТЦ Akropolis была передана в полицию.

Было принято решение блокировать цифровые купоны, поэтому их владельцев просят бесплатно обменять их на бумажные в местах торговли купонами Gera dovana в ТЦ Akropolis.

„Ничего подобного прежде не бывало. Хакеры действуют хитро, но наши системы обнаружили взлом на портале у партнеров. Сейчас мы не только активируем дополнительную защиту купонов, но и тесно сотрудничаем с правоохраной, чтобы найти мошенников. По нашей информации, данные клиентов во время инцидента не пострадали.

Больше всего мы сожалеем по одной причине – людям, которые приобрели цифровые купоны Akropolis столкнутся с некоторыми неудобствами. Работники наших магазинов в Akropolis позаботятся о максимально слаженном процессе обмена цифровых купонов на бумажные.

Подчеркиваем, что клиентам, у которых есть физические купоны, ничего делать не надо“, – сказал гендиректор Gera dovana Эрнестас Василяускас.

Обменять цифровые купоны на физические можно с 9 января во всех магазинах Gera dovana, в ТЦ Akropolis.

„Приносим нашим клиентам искренние извинения за неудобства, доставленные из-за мошенничества. Купоны Akropolis действуют 6 месяцев с момента, поэтому и заблокированные цифровые купоны можно поменять на физические до окончания срока действия купонов“, – сказал представитель Akropolis Доминикас Мертинас.

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