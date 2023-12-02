Молоко в Литве продолжает дорожать

 
ELTA
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Pienas
Pienas
ФОТО: Shutterstock

Сырое молоко в Литве в ноябре продолжило дорожать – с лета его цена выросла на пятую часть, свидетельствуют предварительные данные Генерального директората по сельскому хозяйству и развитию сельских местностей (DG AGRI) Еврокомиссии.

По данным DG AGRI, средняя закупочная цена на натуральное молоко в Литве в ноябре росла третий месяц подряд и достигла 40,7 цента за килограмм – на 4,5 проц. больше, чем в октябре (38,9 цента).

За три осенних месяца цена на сырьевое молоко выросла более чем на 20 проц.

Обсерватория молочного рынка (MMO) Европейского союза сообщает, что цены на большинство молочных продуктов последние четыре недели (до 19 ноября) увеличивались.

В то же время увеличились цены на сухое цельное молоко (5,4 проц.), сухое обезжиренное молоко (2,3 проц.), сливочное масло (8,8 проц.), сухую сыворотку (2,4 проц.), эдам (0,8 проц.) и гауда (0,3 проц.).

По данным MMO, за указанный период снизились цены только на чеддер (3,2 проц.) и эмменталь (2,2 проц.).

За восемь месяцев этого года страны ЕС экспортировали на 9 проц. больше молочной продукции, чем за тот же период прошлого года. По данным MMO, за этот период стоимость экспортированной продукции выросла на 3 проц.

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