Молодежь все чаще приобретает автомобили в лизинг: в прошлом году было заключено на 27% больше договоров

По данным компании, на фоне роста активности снижается стоимость приобретаемых автомобилей. Если в 2023 году клиенты этой возрастной группы брали в долг в среднем 28 000 евро, то в 2024 году эта сумма снизилась до 25 000 евро.

При этом наибольший годовой прирост числа договоров зафиксирован в возрастной группе 40-49 лет – целых 74%. При этом наибольшей активностью в лизинге отличаются клиенты в возрасте 30-39 лет, хотя средняя стоимость приобретаемого ими автомобиля за год также снизилась – с 39 000 евро в 2023 году до 35 000 евро в 2024 году.