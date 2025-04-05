Молодежь все чаще приобретает автомобили в лизинг: в прошлом году было заключено на 27% больше договоров

По данным компании, на фоне роста активности снижается стоимость приобретаемых автомобилей. Если в 2023 году клиенты этой возрастной группы брали в долг в среднем 28 000 евро, то в 2024 году эта сумма снизилась до 25 000 евро.
При этом наибольший годовой прирост числа договоров зафиксирован в возрастной группе 40-49 лет – целых 74%. При этом наибольшей активностью в лизинге отличаются клиенты в возрасте 30-39 лет, хотя средняя стоимость приобретаемого ими автомобиля за год также снизилась – с 39 000 евро в 2023 году до 35 000 евро в 2024 году.
Жители старшего возраста в Литве чаще выбирают более экологичные автомобили – электромобили или гибридные автомобили. На такие автомобили пришлось 45% сделок среди клиентов в возрасте 40-65 лет и 32% среди клиентов в возрасте 18-39 лет.
Самая молодая группа клиентов (18-29 лет) наиболее вяло выбирает электромобили и гибридные автомобили – всего 14% лизинговых договоров.
Тенденции в Литве частично отражаются и в соседних странах. В Латвии в 2024 году люди в возрасте 18-29 лет брали на 11% больше кредитов на покупку автомобиля, а клиенты в возрасте 30-39 лет заключали на 25% больше лизинговых договоров.
Средняя стоимость автомобиля в самом молодом сегменте в прошлом году составила 23 000 евро, тогда как клиенты в возрасте 30-39 лет приобретали автомобиль в среднем за 22 000 евро.
По предварительным данным AutoTyrimai, в марте в Литве было зарегистрировано 3899 новых легковых автомобилей.