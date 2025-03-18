Мольбы представителей кафе и ресторанов услышаны? Группа депутатов предлагает снизить НДС

Они пришли к выводу, что реально будет собрано не больше половины запланированной суммы НДС.

Из-за банкротств предприятий снижаются поступления подоходного налога, взносы в „Содру“, бюджет теряет предоставленные кредиты и отложенные налоги. В этом году, по словам депутатов, государство уже потеряло 3 млн. евро в виде отложенных выплат „Содре“ и ГНИ.

„Государство потеряло еще 5–6 млн. евро налогов, которые не перевели в бюджет из-за банкротств. В 2024 году обанкротившиеся компании уволили 1000 работников, которым выплатили около 4,5 млн. евро пособий по безработице. 5% работников сектора общепита работают больше чем в 1 компаний не на полную ставку, государство им каждый год переводит переплату подоходного налога, это около 4 млн. евро“, – указали депутаты.