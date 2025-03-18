Мольбы представителей кафе и ресторанов услышаны? Группа депутатов предлагает снизить НДС

Проект поправок к закону об НДС депутаты зарегистрировали во вторник, 18 марта. В числе подписавшихся под инициативой – социал-демократы, представители демократического союза „Во имя Литвы“, „Зари Немана“.
В сопроводительном документе сказано, что вернуть льготный 9% НДС на услуги общепита „жизненно важно, чтобы обеспечить стабильность работы сектора, сохранить рабочие места и обеспечить долговременный экономический рост“.
„Тяжелое положение сектора, факты роста доходов в секторе благодаря льготному НДС в 2021–2023 гг, а также международная практика показывают, что 9% тариф экономически обоснован. Данные Государственной налоговой инспекции (ГНИ) за третий квартал 2024 г показывают, что планировали собрать на 110 млн. евро больше НДС, но результатом этой цели были банкротства кафе и ресторанов, „тень“ и полное уничтожение малого бизнеса“, – указали депутаты.
Они пришли к выводу, что реально будет собрано не больше половины запланированной суммы НДС.
Из-за банкротств предприятий снижаются поступления подоходного налога, взносы в „Содру“, бюджет теряет предоставленные кредиты и отложенные налоги. В этом году, по словам депутатов, государство уже потеряло 3 млн. евро в виде отложенных выплат „Содре“ и ГНИ.
„Государство потеряло еще 5–6 млн. евро налогов, которые не перевели в бюджет из-за банкротств. В 2024 году обанкротившиеся компании уволили 1000 работников, которым выплатили около 4,5 млн. евро пособий по безработице. 5% работников сектора общепита работают больше чем в 1 компаний не на полную ставку, государство им каждый год переводит переплату подоходного налога, это около 4 млн. евро“, – указали депутаты.
Указывается, что 9% тариф НДС для сектора принесет дополнительные 28 млн. евро НДС и 17 млн. евро подоходного налога. Если оставить 21% НДС, то государству придется выплатить 17 млн. евро пособий.
Предлагается снизить НДС в секторе общепита с 1 июля 2025 года.