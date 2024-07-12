Могут потребоваться наличные: в ночь на субботу не будут работать некоторые услуги банка SEB

Сообщается, что в ночь на 13 июля с 3.00 до 4.00 ч. примерно на 40 минут отключат возможность расчета платежными картами SEB и пользование банкоматами SEB.

В ночь с пятницы на субботу, с 4.00 до 8.00 ч.:

временно не будет работать э-банкинг SEB и мобильное приложение;

нельзя будет оплатить покупки в э-магазинах, расплатиться за товары и услуги платежными картами SEB и подтвердить свою личность с помощью подключений банка.

„Заранее приносим извинения за возможные неудобства. Призываем заранее позаботиться о наличных, если в них есть необходимость.