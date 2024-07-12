2024.07.12 17:17

Могут потребоваться наличные: в ночь на субботу не будут работать некоторые услуги банка SEB

 
ru.DELFI.lt
SEB bankomatas
SEB bankomatas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Банк SEB информирует клиентов, что в ночь на субботу будут проведены плановые работы, необходимые для слаженной работы банка. Из-за работ будут недоступны некоторые услуги.

Сообщается, что в ночь на 13 июля с 3.00 до 4.00 ч. примерно на 40 минут отключат возможность расчета платежными картами SEB и пользование банкоматами SEB.

В ночь с пятницы на субботу, с 4.00 до 8.00 ч.:

  • временно не будет работать э-банкинг SEB и мобильное приложение;

  • нельзя будет оплатить покупки в э-магазинах, расплатиться за товары и услуги платежными картами SEB и подтвердить свою личность с помощью подключений банка.

„Заранее приносим извинения за возможные неудобства. Призываем заранее позаботиться о наличных, если в них есть необходимость.

Банк регулярно проводит профилактические работы в сфере ИТ, это помогает обеспечить гармоничные поставки услуг, их безопасность и качество“, – сказано в сообщении.

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