2025.02.05 07:06

Минсельхоз призывает птицеводов страны временно отказаться от ввоза птиц из Польши в Литву

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Paukščių gripas
Paukščių gripas
ФОТО: Scanpix

После того как в январе этого года в Польше было зафиксировано 14 вспышек птичьего гриппа на коммерческих и трех небольших фермах, Министерство сельского хозяйства призывает литовских птицеводов воздержаться от ввоза домашних птиц из соседней страны.

Как указывает министерство, данные призывы носят рекомендательный характер, поскольку Литва не может запретить ввоз птиц и продукции из птицы из страны Европейского союза (ЕС), в которой выявлен птичий грипп.

Торговля данной продукцией запрещена только с тех зон стран ЕС, где был выявлен птичий грипп, поэтому сами птицеводы также должны соблюдать меры предосторожности и защиты. Как польские, так и литовские регулирующие органы выдают разрешения на перевозку птиц только с ферм, не расположенных в районах, затронутых птичьим гриппом.

„Торговые отношения между Литвой и Польшей интенсивны, поэтому вспышки птичьего гриппа, которые быстро распространяются в соседней стране и наносят значительный экономический ущерб, представляют существенную угрозу для всей литовской птицеводческой отрасли. Поэтому как предприниматели, так и частные лица, поддерживающие торговые отношения с Польшей, должны ответственно оценивать потенциальные риски при ввозе птиц или других продуктов, которые могут содержать вирус, а также при посещении польских объектов, где содержатся птицы. Мы должны быть предельно осторожны, чтобы не допустить проникновения вируса в нашу страну. Давайте защитим литовское птицеводство“, - в сообщении Минсельхоза цитируется директор Департамента устойчивого сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности Саулюс Ясюс.

По данным министерства, последние вспышки птичьего гриппа зафиксированы в польских регионах Пулавы, Тарновске-Гуры, Ключборк, Люблинец и Гура.

Напомним, что 27 января представители птицефабрики Vilkyčių paukštynas в Шилутском районе сообщили о массовой гибели кур. После взятия проб в Национальном институте оценки пищевых и ветеринарных рисков было подтверждено, что на ферме распространился вирус птичьего гриппа.

Вокруг зараженной фермы установлены охранные и надзорные зоны, поэтому перемещение живых птиц и продуктов из птицы в радиусе 10 км без отдельного разрешения Клайпедской окружной Государственной продовольственно-ветеринарной службы запрещено.

На ферме содержалось более 246 000 кур-несушек,

Эти ограничения будут действовать в течение как минимум 30 дней после завершения первичной дезинфекции. Решение о продлении этого срока будет принято после оценки эпидемиологической ситуации.

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