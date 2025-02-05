Минсельхоз призывает птицеводов страны временно отказаться от ввоза птиц из Польши в Литву

Как указывает министерство, данные призывы носят рекомендательный характер, поскольку Литва не может запретить ввоз птиц и продукции из птицы из страны Европейского союза (ЕС), в которой выявлен птичий грипп .

Торговля данной продукцией запрещена только с тех зон стран ЕС, где был выявлен птичий грипп, поэтому сами птицеводы также должны соблюдать меры предосторожности и защиты. Как польские, так и литовские регулирующие органы выдают разрешения на перевозку птиц только с ферм, не расположенных в районах, затронутых птичьим гриппом.

„Торговые отношения между Литвой и Польшей интенсивны, поэтому вспышки птичьего гриппа, которые быстро распространяются в соседней стране и наносят значительный экономический ущерб, представляют существенную угрозу для всей литовской птицеводческой отрасли. Поэтому как предприниматели, так и частные лица, поддерживающие торговые отношения с Польшей, должны ответственно оценивать потенциальные риски при ввозе птиц или других продуктов, которые могут содержать вирус, а также при посещении польских объектов, где содержатся птицы. Мы должны быть предельно осторожны, чтобы не допустить проникновения вируса в нашу страну. Давайте защитим литовское птицеводство“, - в сообщении Минсельхоза цитируется директор Департамента устойчивого сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности Саулюс Ясюс.