Министры сообщения Балтии намерены построить Rail Balticа к концу десятилетия

По сообщению министра инфраструктуры Эстонии Владимира Света, до конца года совместное предприятие проекта „RB Rail“ подготовит предложения по экономии затрат и поиску дополнительного финансирования. Затем они могут стать предметом переговоров между странами Балтии.

На встрече в Литве министры обсудили, как до завершения строительства „Rail Balticа“ соединить столицы трех стран Балтии существующей железной дорогой. Открытое в этом году железнодорожное сообщение Вильнюс-Рига было очень хорошо встречено пассажирами, что, по словам Света, подтверждает необходимость продолжения налаживания железнодорожного сообщения между Тарту и Ригой. Кроме того, министры ознакомились с подготовкой стран к будущей интеграции „Rail Balticа“ с существующей балтийской железнодорожной системой.