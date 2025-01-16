2025.01.16 10:55

Министр транспорта: сегодня нет необходимости демонтировать российскую железнодорожную колею

 
Аугусте Либерите
ru.DELFI.lt
ELTA
„LTG Link“ traukinys
„LTG Link“ traukinys
ФОТО: LTG Link nuotr.

Министр коммуникаций и транспорта Эугениюс Сабутис говорит, что в ближайшие четыре года российская железнодорожная колея в Литве, скорее всего, не будет демонтирована. Хотя социал-демократ отмечает, что долгосрочной перспективе необходимо перейти на европейскую колею, он подчеркивает, что это чрезвычайно масштабные изменения, которые потребуют сотен миллионов евро.

„Я сомневаюсь, что это будет при мне (демонтирована российская железнодорожная колея – ELTA). Ответ таков: есть ли необходимость в ее демонтаже сегодня? Нет, в демонтаже необходимости нет, потому что сегодня, по сути, весь подвижной состав Литовских железных дорог стоит на этой колее. Что значит ее демонтировать? Это означает, что мы разрушим всю нашу инфраструктуру“, - в четверг Žinių radijas сказал Сабутис.

„В будущем – да, было бы хорошо, если бы мы перешли на европейскую колею, но дело не только в рельсах. Это много разных вопросов, над которыми, кстати, мы работаем. Переход на узкую колею не означает, что все вопросы разрешатся: есть ряд юридических вопросов, как технических, так и технологических, которые также требуют решения. Потому что сужение путей означает, что нам придется заменить весь подвижной состав. И это определенно инвестиции в размере не одной сотни миллионов евро“, - сказал министр.

После начала масштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Литве обсуждался вопрос отсоединения от российской железнодорожной колеи. По этому маршруту осуществляется перевозка грузов через территорию Литвы в Калининград.

Так называемая российская колея шире той, что используется в Европейском союзе.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии