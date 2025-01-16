Министр транспорта: сегодня нет необходимости демонтировать российскую железнодорожную колею

„Я сомневаюсь, что это будет при мне (демонтирована российская железнодорожная колея – ELTA). Ответ таков: есть ли необходимость в ее демонтаже сегодня? Нет, в демонтаже необходимости нет, потому что сегодня, по сути, весь подвижной состав Литовских железных дорог стоит на этой колее. Что значит ее демонтировать? Это означает, что мы разрушим всю нашу инфраструктуру“, - в четверг Žinių radijas сказал Сабутис.

„В будущем – да, было бы хорошо, если бы мы перешли на европейскую колею, но дело не только в рельсах. Это много разных вопросов, над которыми, кстати, мы работаем. Переход на узкую колею не означает, что все вопросы разрешатся: есть ряд юридических вопросов, как технических, так и технологических, которые также требуют решения. Потому что сужение путей означает, что нам придется заменить весь подвижной состав. И это определенно инвестиции в размере не одной сотни миллионов евро“, - сказал министр.