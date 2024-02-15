Министр соцзащиты Литвы: квоты для работников из третьих стран необходимы, чтобы сохранить рабочие места для своих граждан

"Мы хотим, чтобы этот приезд не снизил мотивацию работодателей трудоустраивать граждан Литвы и платить им более высокую зарплату. Поэтому ограничение дешевой рабочей силы исходит именно от Министерства социальной защиты и труда через жесткую квоту – не более 43 тыс. человек в первом предложении, что составляет около 1,5 проц. нашего населения", - рассказала М. Навицкене в четверг Žinių radijas.
"Я думаю, что такое решение будет правильным. Это никоим образом не повлияет на тех, кто работает на рабочих местах с более высокой добавленной стоимостью или получает более высокую заработную плату. И это предложение послужит акцентом на ограничении дешевой рабочей силы, но позволит продолжать привлекать высококвалифицированных людей", - пояснила она.
Министр также отметила, что плохие условия труда, с которыми сталкиваются некоторые приехавшие в Литву граждане третьих стран, обусловлены нелегальной работой.
По ее словам, при легальной работе права таких сотрудников достаточно защищены.
"Главное, чтобы работа была легальной. Уже сделано много вещей, которые мы также приняли в Трудовом кодексе, чтобы люди информировались об условиях труда на понятном им языке, с трудовым договором и тому подобное. Многое уже сделано. Но главное – знать, какие люди приезжают в Литву, где именно они работают, какую работу. Не только для того, чтобы иметь возможность контролировать, но и защищать их", - прокомментировала министр.