Министр пригласил японских инвесторов внести вклад в развитие Клайпедского порта

"Мы ценим инициативу Трех морей как платформу значительно более широкого стратегического значения, привлекающую внимание крупнейшего и наиболее инновационного бизнеса мира к транспортным и другим стратегическим проектам развития инфраструктуры в регионе. Наши бизнес-сообщества действительно могли бы работать вместе в сферах морского сообщения, устойчивого развития и цифровизации, объединить усилия для создания инноваций в сфере транспорта и логистики", - сказал министр М. Скуодис.
Он пригласил представителей Японии на бизнес-форум Инициативы трех морей, который пройдет в Вильнюсе 11 апреля под председательством Литвы.
В ходе мероприятия М. Скуодис также представил приоритеты председательства Литвы в Международном транспортном форуме (МТФ) и подчеркнул стремление Литвы найти как можно больше точек соприкосновения в различных форматах, чтобы способствовать восстановлению и развитию транспортной системы Украины. По словам М. Скуодиса, по этой причине мероприятия Инициативы трех морей и МТФ будут проходить в нашей стране параллельно, что обеспечит максимальное внимание к Украине.
М. Скуодис выделил платформу сотрудничества и поддержки Украины CIG4U, представленную МТФ в декабре 2023 года. Ожидается, что больше членов МТФ внесут свой вклад в эту приоритетную группу под председательством Литвы, созданную вместе со Швецией, Украиной и Канадой. В то же время министр коммуникаций и Литвы выразил надежду, что Япония – один из крупнейших поставщиков поддержки развития, инновационных и устойчивых решений – одной из первых присоединится к деятельности этой важной группы.
Представляя транспортный сектор Литвы и его возможности, было отмечено, что расширение южной части Клайпедского порта, которое ожидается до 2030 года, открывает большой взаимовыгодный потенциал для двустороннего сотрудничества и увеличения грузопотоков через Клайпедский порт. После образования новой территории площадью до 100 гектаров здесь будут созданы условия для приема крупнейших судов, плавающих в Балтийском море, в год можно будет перегружать до 30 млн. тонн грузов.
В 2023 году через Клайпедский порт в Японию и из Японии перевезено чуть более 13 тыс. тонн грузов – примерно на 60 проц. больше, чем в 2022 году. Большую часть составили транспортные средства и оборудование, машины и механические устройства, электрооборудование и текстиль.
"Мы ценим Японию как стратегического партнера Литвы в Азии, поэтому хотим укрепить двустороннее сотрудничество, увеличить существующие грузопотоки из или в Японию, а также привлечь новые виды грузов. Предметом нашего сотрудничества также могло бы стать участие компаний этой страны в проектах, реализуемых Клайпедским портом", - сказал генеральный директор дирекции Клайпедского государственного морского порта Альгис Латакас.
В 2024-2027 годах в развитие инфраструктуры Клайпедского порта планируется инвестировать 234 млн. евро. Среди крупнейших проектов – дноуглубление судоходного канала порта до глубины в 17 м, а также инфраструктура морского терминала погрузки и сборки ветряных турбин, что важно для планов Литвы по строительству парков ветряных электростанций в Балтийском море.
Кроме того, в Клайпедском порту реализуется проект по установке оборудования для производства зеленого топлива (водорода) и общественных заправочных пунктов, а также планируется создать инфраструктуру электроснабжения судов с берега.
М. Скуодис 18-22 февраля находится с визитом в Японии.