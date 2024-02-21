Министр пригласил японских инвесторов внести вклад в развитие Клайпедского порта

"Мы ценим инициативу Трех морей как платформу значительно более широкого стратегического значения, привлекающую внимание крупнейшего и наиболее инновационного бизнеса мира к транспортным и другим стратегическим проектам развития инфраструктуры в регионе. Наши бизнес-сообщества действительно могли бы работать вместе в сферах морского сообщения, устойчивого развития и цифровизации, объединить усилия для создания инноваций в сфере транспорта и логистики", - сказал министр М. Скуодис.

Он пригласил представителей Японии на бизнес-форум Инициативы трех морей, который пройдет в Вильнюсе 11 апреля под председательством Литвы.

В ходе мероприятия М. Скуодис также представил приоритеты председательства Литвы в Международном транспортном форуме (МТФ) и подчеркнул стремление Литвы найти как можно больше точек соприкосновения в различных форматах, чтобы способствовать восстановлению и развитию транспортной системы Украины. По словам М. Скуодиса, по этой причине мероприятия Инициативы трех морей и МТФ будут проходить в нашей стране параллельно, что обеспечит максимальное внимание к Украине.

М. Скуодис выделил платформу сотрудничества и поддержки Украины CIG4U, представленную МТФ в декабре 2023 года. Ожидается, что больше членов МТФ внесут свой вклад в эту приоритетную группу под председательством Литвы, созданную вместе со Швецией, Украиной и Канадой. В то же время министр коммуникаций и Литвы выразил надежду, что Япония – один из крупнейших поставщиков поддержки развития, инновационных и устойчивых решений – одной из первых присоединится к деятельности этой важной группы.