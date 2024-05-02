Министр обороны пригласил оборонные компании США инвестировать в Литве

"Правительство Литвы подписало протокол о намерениях с немецким гигантом оборонной промышленности Rheinmetall, который планирует построить в стране завод по производству боеприпасов. Мы видим большой потенциал сотрудничества между оборонной промышленностью США и Литвы, поэтому надеемся на поддержку, чтобы дать бизнесу сигнал о том, что Литва – надежный партнер", - подчеркнул Л. Кащюнас на встрече с заместителем министра обороны США Уильямом ЛаПланте во вторник.