Министр коммуникаций и транспорт: в 2025 г. Каунасский аэропорт сможет принимать 2 млн пассажиров в год

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Simonas Bartkus, Marius Skuodis
Simonas Bartkus, Marius Skuodis
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Уже с середины 2025 года Каунасский аэропорт сможет принимать около 2 млн пассажиров в год, сообщают Литовские аэропорты. По словам министра коммуникаций и транспорта Марюса Скуодиса, Каунасский аэропорт сейчас "трещит по швам", поскольку не приспособлен к нынешнему потоку около 1,3 млн человек в год.

"Нынешний терминал приспособлен для обслуживания 1 млн путешествующих в год. Но в этом году через него путешествовало 1,3 млн человек. (…) Кто-то принял правильные решения, потому что есть возможность расширения с обеих сторон. И мы стремимся уже в следующем году принимать 2 млн путешествующих в год", - сказал М. Скуодис в пятницу в Каунасе.

Генеральный директор Литовских аэропортов Симонас Барткус отметил, что в 2024 году пассажиропоток, проходящий через Каунасский аэропорт, достигнет 1,5 млн пассажиров и продолжит расти в будущем. Поэтому, по его словам, развитие аэропорта продолжится до тех пор, пока в 2052 году он не сможет принимать около 3 млн. человек в год.

"С помощью долгосрочных планов развития мы стремимся решить проблемы, которые есть в Каунасском аэропорту. Этот аэропорт был рассчитан на комфортный прием 1 млн пассажиров. В прошлом году – 1,3 млн, а в этом году обслужим 1,4, может быть, 1,5 млн пассажиров", - пояснил С. Барткус.

"С одной стороны, 2052 год кажется очень далеким, но я рад, что мы можем объединить долгосрочное видение с текущими проектами", - добавил он.

М. Скуодис также отметил, что эти работы по развитию позволят аэропорту с 2025 года лучше выполнять необходимые военные функции.

"Это еще и военный аэропорт. На данный момент ведутся работы по расширению перрона, который позволит аэропорту лучше обеспечивать военную деятельность в 2025 году", - сказал он.

В январе 2024 года Литовские аэропорты представили долгосрочный план развития всей сети до 2052 года. В нем предусматривается, что инвестиции в новые терминалы Каунасского аэропорта с 2025 по 2052 год, по предварительным расчетам, могут составить около 50 млн. евро.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии