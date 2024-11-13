Министр: ирландский разработчик проектов зеленого водорода N1 Capital рассматривает возможность инвестирования в Литву

„Сегодня я встретился с представителями N1 Capital. Компания рассматривает возможность инвестирования в проекты зеленого водорода в Литве – строительство электролизных мощностей до 500 МВт (мегаватт – ELTA)“, сообщил во вторник на своей странице в Facebook Крейвис.

По его словам, компания разрабатывает ряд аналогичных проектов в Германии, Словакии и других странах Европы.

„Я представил планируемые меры финансирования, а также стремление установить динамические тарифы для всех крупных гибких потребителей электроэнергии. Это должно стимулировать инвестиции в проекты зеленого водорода в Литве и создать конкурентные условия в нашей стране“, - подчеркнул Крейвис.